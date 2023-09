PSG : quand Messi humiliait Vitinha

La suite après cette publicité

Vitinha a été logiquement élu homme du match suite à sa performance face au Borussia Dortmund. Le milieu portugais a illuminé l’entrejeu parisien et a rappelé qu’il pouvait devenir un homme clé du système de Luis Enrique. Bien loin de la saison quelconque réalisée en 2022-2023, après des débuts pourtant prometteurs.

Mais si Vitinha est peu à peu rentré dans le rang, c’est aussi en raison de relations fraîches avec les deux stars de l’équipe, Neymar et Messi. L’Equipe nous livre une anecdote savoureuse, en racontant qu’entre Vitinha et Messi, l’entente n’était pas cordiale. Avec pour exemple une séquence lors d’un entraînement début 2023, au cours duquel Messi a lancé à Vitinha : « non seulement tu es faible, mais en plus tu me fais mal ». Un nouvel éclairage sur l’ambiance délétère qui régnait au sein du groupe parisien la saison passée.