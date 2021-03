Serie A : la Juventus s'écroule contre Benevento et voit le titre s'échapper, la Lazio domine l'Udinese

Animée, la 28e journée de Serie A était particulièrement importante pour la Juventus. Situés à 10 points de l'Inter Milan, les Turinois n'avaient plus le droit à l'erreur pour conserver leurs espoirs de titre. Et face à Benevento (16e), la Juventus démarrait fort avec une grosse frappe de Cristiano Ronaldo qui manquait d'accrocher le cadre (4e). La domination du club piémontais était importante et un penalty était accordé suite à une faute de main de Daam Foulon avant d'être déjugée par l'arbitrage vidéo (36e). Quelques secondes plus tard, Cristiano Ronaldo ouvrait le score, mais son but était refusé pour hors-jeu (39e). Le Portugais voulait se rattraper juste avant la pause, mais Lorenzo Montipo repoussait son tir (45e +2).

Après une belle première période, la Juventus pouvait s'en vouloir de ne pas avoir marquer. Pire, le jeune argentin Adolfo Julián Gaich prêté cet hiver par le CSKA Moscou à Benevento se chargeait de crucifier Wojciech Szczesny (1-0, 69e). Poussant pour égaliser, la Juventus s'en remettait à Cristiano Ronaldo sans succès (80e). Finalement, Benevento s'impose 1-0 et prend sept points d'avance sur la zone rouge. La Juventus reste troisième à dix points de l'Inter Milan et voit le titre s'échapper. Dans les autres matches, la Sampdoria a dominé le Torino 1-0 et peut déjà se considérer comme maintenue. Enfin, la Lazio a battu l'Udinese 1-0 grâce à Adam Marusic (37e). Les Biancocelesti sont septièmes à six points des places qualificatives en Ligue des Champions.

Les matches de l'après-midi :

Juventus 0-1 Benevento : Adolfo Gaich (69e) pour Benevento

Sampdoria 1-0 Torino : Antonio Candreva (25e) pour la Sampdoria

Udinese 0-1 Lazio : Adam Marusic (37e) pour la Lazio

Le classement de la Serie A