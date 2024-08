L’incroyable rumeur Sérgio Conceição à Benfica

Légende du FC Porto en tant que joueur et entraîneur, Sérgio Conceição (49 ans) est libre de tout contrat depuis cet été et son départ du club portugais. Alors qu’il avait été évoqué à l’Olympique de Marseille et n’a pas encore trouvé de point de chute, la presse portugaise évoque une incroyable possibilité.

La suite après cette publicité

En effet, à en croire le Correio da Manhã fait état de discussions entre Sérgio Conceição et Rui Costa le président de Benfica. Les deux anciens coéquipiers en sélection portugaise auraient eu des rapports cordiaux alors que l’actuel entraîneur des Aguias, Roger Schmidt, est contesté depuis la saison dernière et un second exercice moins qualitatif que le premier. Nul doute néanmoins qu’une arrivée de Sérgio Conceição risquerait de faire du bruit au Portugal compte tenu de la rivalité entre Benfica et le FC Porto.