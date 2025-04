FC Porto : une fête non autorisée fait scandale

Rien ne va plus au FC Porto. Alors que le club portugais vit une saison difficile, une affaire extra-sportive est venue secouer le vestiaire : plusieurs joueurs sont visés par une enquête interne pour avoir participé à une fête d’anniversaire non autorisée qui s’est prolongée jusqu’à l’aube. L’événement, organisé pour Otavio, aurait duré jusqu’à plus de 4 heures du matin, bien au-delà de ce que permet le règlement interne du club.

Selon A Bola, cinq joueurs de l’équipe première seraient dans le collimateur, dont l’attaquant international espagnol Samu Omorodion, ainsi que Danny Namaso, Tiago Djaló, William Gomes et Otavio lui-même. D’autres joueurs, comme Martim Fernandes ou Nehuén Pérez, pourraient écoper de simples amendes pour avoir quitté les lieux plus tôt. Ce scandale passe très mal auprès des supporters, alors que les Dragons ne sont que quatrièmes de Liga Portugal et pourrait rater la qualification en Ligue Europa.