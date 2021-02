Nice : le foot au chevet de Jeff Reine-Adélaïde après sa nouvelle grave blessure

Il n'y avait pas besoin de confirmation médicale au stade Louis II hier soir pour se rendre compte que la blessure de Jeff Reine-Adelaïde était grave. D'abord, il y a eu le cri du joueur, mal retombé après un contact avec Caio Henrique, à la 94e minute. Ensuite, les visages choqués de certains coéquipiers et les lamentations du joueur qui expriment sa douleur. Et enfin, les nombreux messages de soutien adressés au milieu offensif dès la fin de la rencontre.

« On ne connaît pas la nature de la blessure. On aura les résultats demain matin, nous croisons les doigts même si les premiers indices ne sont pas très encourageants. On essaye de lui transmettre nos pensées et toute notre énergie », a déclaré son entraîneur Adrian Ursea, suivi par le président niçois Jean-Pierre Rivère sur Canal Plus. « Le vestiaire est effondré, atterré. Franchement, c’est assez impressionnant. Je n’ai pas vu les images, je ne suis pas médecin, mais quand je vois la tête de mes joueurs comme ça, ce n’est pas rassurant ».

Une blessure qui tombe très mal

L'entraîneur adverse, Niko Kovac, a lui aussi adressé un message à JRA. « On est bien sûr heureux d’avoir remporté ce match, mais nous avons aussi en tête la blessure de Jeff Reine-Adelaïde. Je crains que ce ne soit une grosse blessure. Je le dis de la part du club et de tous mes joueurs : nous lui souhaitons tous de revenir le plus vite possible sur les terrains ». Sur les réseaux sociaux également, clubs et joueurs ont eu une pensée pour le joueur de 23 ans.

Si cette blessure fait autant réagir, c'est parce que Reine-Adélaïde avait été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit avec l'OL en décembre 2019, qui l'avait mis sur le flanc pour de longs mois. Et aussi abouti à son départ de l'Olympique Lyonnais, qui avait appris à composer sans lui. Prêté avec option d'achat, à 25 M€ tout de même, à l'OGC Nice, JRA pourrait voir à nouveau son avenir chamboulé par cette blessure sérieuse. C'est aussi une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France espoirs, dont il avait été nommé capitaine, alors que se profile la phase de groupes de l'Euro en mars et les Jeux Olympiques en juillet.