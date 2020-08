Finances : le Real Madrid a touché le jackpot en juillet

La saison se termine plutôt bien pour le Real Madrid, même s'il y a encore ce huitième de finale retour à jouer contre Manchester City, pour lequel les Merengues sont en ballottage défavorable après cette défaite 2-1 au Bernabéu. Mais les troupes de Zinedine Zidane ont surtout récupéré le trône sur la scène nationale, remportant cette trente-quatrième Liga. Le tout, dans un climat d'union sacrée autour du tacticien français, et bien loin des polémiques qui ont marqué la saison de l'ennemi juré, le FC Barcelone...

Seulement, comme son plus grand rival et comme bon nombre de gros clubs à travers le Vieux Continent, le Real Madrid n'a pas été épargné par la crise. Un peu moins que certains, certes, mais depuis le déconfinement, les médias ibériques estiment que la formation de la capitale espagnole est passée à côté d'un montant estimé entre 150 et 200 millions d'euros. Des pertes considérables, d'autant plus que tout portait à croire qu'on allait assister à un mercato assez endiablé. Mais comme l'explique le quotidien AS, les Merengues ont plutôt bien limité la casse avec un mois de juillet prolifique.

Le mois d'août risque d'être tout aussi rémunérateur

Le Real Madrid a ainsi récolté 85 millions d'euros au cours de ce mois. En réalité, ces 85 millions d'euros ne sont pas la totalité de l'argent généré par les Blancos lors du septième mois de l'année, mais 85 millions d'euros inespérés qui viennent s'ajouter aux flux de revenus déjà habituels comme la vente de produits dérivés ou les visites du stade et du musée par exemple. Des chiffres inhabituels à cette période de l'année, où il n'y a habituellement pas de foot, alors que les grosses ventes de joueurs se font généralement en août. Il y a déjà 48 millions d'euros qui proviennent des transferts. Celui d'Achraf Hakimi à l'Inter principalement (40 M€), mais pas que, puisque le Real Madrid a aussi récolté 3 M€ en vendant définitivement Javi Sanchez à Valladolid, et 5 M€ en expédiant le pack Jorge De Frutos - Dani Gomez à Levante. La vente de joueurs formés au club est donc, encore une fois, une belle façon de remplir les caisses pour l'écurie présidée par Florentino Pérez.

Cette dernière a aussi récupéré une belle somme grâce au titre glané. Grâce à son titre, le Real Madrid touche un joli bonus qui porte son total de droits TV touchés en juillet à 25 millions d'euros net. Et ce n'est pas tout, puisque le Real Madrid s'assure, grâce à ce titre, de toucher 46 millions d'euros répartis sur les quatre prochaines saisons (les résultats des 5 dernières années sont pris en compte dans la distribution des droits en Espagne). En plus de ces 48 M€ liés au mercato et à ces 25 M€ obtenus via les droits TV du championnat et le sacre, il faut ajouter 12 millions d'euros qui seront obtenus via la Ligue des Champions. Il s'agit du market pool de la prochaine édition, déjà tombé dans les caisses des clubs, et le mois d'août pourrait aussi être anormalement rémunérateur en cas de qualification et de joli parcours lors de l'édition actuelle. Il faudra aussi ajouter les ventes de certains joueurs comme Dani Ceballos ou Mariano Diaz. Pas de doutes, le Real Madrid sait comment s'y prendre pour rattraper, dans la mesure du possible, les conséquences de la crise du coronavirus...