L'affaire Alexandre Lacazette choque l'Angleterre, l'avenir de Zlatan Ibrahimović pourrait connaitre un rebondissement inattendu

Lacazette dans la tourmente outre-Manche

On commence ce tour de la presse sportive en Angleterre où un Français fait la Une des tabloïds ce lundi matin. En effet, depuis hier Alexandre Lacazette défraie la chronique outre-Manche ! Le joueur d'Arsenal fait la Une du Daily Star après que la publication ait révélé des clichés de lui en train d'inhaler du gaz hilarant ! «C'était le ballon de la dernière chance pour lacazette, C'est foutu», estime le journal ! Si le protoxyde d’azote est une "drogue" légale pour les majeurs, surnommée le hippy crack au Royaume-Uni, cette fois la coupe est pleine, et cela a déclenché la colère des dirigeants londoniens. Ce n'est pas la première fois qu'il est impliqué dans une telle histoire puisqu'en décembre 2018, lui et plusieurs autres Gunners s'étaient déjà fait taper sur les doigts après la divulgation de vidéos dans lesquelles on les voyait inhaler ce gaz hilarant lors d'une soirée. Une polémique qui fait aussi la Une du Daily Mirror qui estime que «Lacazette a cette fois fait exploser le ballon» ! L'attaquant va écoper d'une lourde amende et cela pourrait même avoir une incidence quant à son avenir chez les Gunners car Arsenal prend le problème très au sérieux.

Semaine décisive pour le Barça

À Barcelone, la semaine s'annonce chaude indique Mundo Deportivo ! En effet, le mercato du FC Barcelone avance bien et les dossiers Miralem Pjanic et Lautaro Martinez pourraient connaitre leur dénouement dans les prochains jours. Le Barça a l'accord des joueurs pour la saison prochaine et va accélérer les négociations avec l'Inter et la Juventus. Le bon déroulement des opérations est tout de même lié à des joueurs comme Nelson Semedo, Rafinha, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti et Arturo Vidal ! Affaire à suivre...

Ibrahimović pourrait rester en Serie A la saison prochaine

De l'autre côté des Alpes, il est question de l'avenir de Zlatan Ibrahimović. Tuttosport annonce que l'avenir de l'ancien Parisien ne s'écrit plus à l'AC Milan. Revenu cet hiver en Lombardie, le Suédois ne sera pas conservé à l'issue de la saison par les Rossoneri. Mais c'est un club plutôt inattendu qui pourrait s’offrir les services de Zlatan. Bologne veut jouer la carte Siniša Mihajlović pour attirer Ibrahimović. Les deux hommes s'apprécient depuis leur aventure commune à l'Inter. Le coach aurait déclaré à la TV serbe : «Soit il va en Suède soit chez nous». Ibrahimovic n'a pas encore quitté l'Italie !