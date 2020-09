Bayern Munich - Séville FC : les compos probables

La suite après cette publicité

Ce sont les deux vainqueurs des coupes européennes qui s'affrontent ce jeudi soir, à 21 heures, à Budapest (match à suivre sur notre live commenté). Après avoir remporté la Ligue des Champions, le Bayern Munich trouve donc le vainqueur de l'Europa League, le Séville FC, sur sa route. Le grand gagnant soulèvera la Super Coupe d'Europe. Concernant le onze bavarois, Hansi Flick devrait aligner Manuel Neuer dans les cages, sans surprise. Celui-ci sera protégé par une charnière composée de David Alaba et Niklas Süle. Côté gauche, c'est Alphonso Davies qui devrait être choisi, tandis que Benjamin Pavard devrait prendre le couloir droit.

À la récupération, on devrait retrouver un duo avec Leon Goretzka et Joshua Kimmich. Devant eux, le coach allemand pourrait aligner un trio avec Leroy Sané, Thomas Müller et Serge Gnabry. Enfin, Robert Lewandowski devrait lui aussi être de la partie. Du côté des Andalous, Bono gardera les buts avec devant lui une défense à quatre. Jesús Navas devrait occuper le couloir droit, Sergio Escudero celui de gauche, tandis que Jules Koundé et Diego Carlos seront au centre. Julen Lopetegui pourrait choisir Fernando pour protéger sa défense, avec Ivan Rakitić et Joan Jordan pour l'épauler. Enfin, il devrait aligner une triplette d'attaque, avec Lucas Ocampos, Suso, et Youssef En Nesyri, seul en pointe.