OL : la Juve se bouge enfin sur Houssem Aouar

S'il est un club qui anime le mercato estival en France cette année, c'est bien l'Olympique Lyonnais. Les Gones, qui ne joueront pas de coupe d'Europe la saison prochaine, veulent dégraisser leur effectif. Ainsi, Tete, Tatarusanu, Marçal et Rafael sont déjà partis de l'OL, tout comme Martin Terrier et Amine Gouiri, notamment. On attend maintenant une éventuelle seconde vague de départs.

La suite après cette publicité

Bertrand Traoré pourrait retrouver la Premier League, Memphis Depay est annoncé partant pour le FC Barcelone quand Jeff Reine-Adélaïde, pisté par le Stade Rennais, a clamé ses envies de départ. Mais, depuis la fin de saison dernière, on évoque surtout Houssem Aouar. Celui qui a raté le dernier rassemblement pour cause d'infection à la Covid-19 est pisté par de nombreux grands clubs du Vieux Continent.

Il pourrait partir contre un joli chèque

On parle de Manchester City et d'Arsenal en Angleterre, mais c'est en Italie où il le plus la cote. En effet, nous vous révélions récemment que la Juventus Turin était de nouveau intéressée par le milieu de terrain rhodanien. Mais ce n'est pas tout si on en croit la presse transalpine ce lundi matin. Si Andrea Pirlo cherche bien un attaquant, qui pourrait être Luis Suarez, l'Uruguayen du Barça, la Vieille Dame va accélérer sur Aouar (22 ans).

L'ancien milieu de terrain sait de quoi il parle quand il pense à des pistes dans l'entrejeu et, selon Quotidiano Sportivo, qui l'affiche sur sa Une, l'affaire pourrait bientôt être réglée pour Aouar. Reste à savoir quel prix demande l'Olympique Lyonnais et si la Juventus sera prête à s'aligner. Une offre aux alentours de 50 millions d'euros pourrait bien faire plier le club de Jean-Michel Aulas. Mais le temps presse, le mercato se terminant le 5 octobre prochain.