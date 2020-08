La Juventus prépare une offre pour Houssem Aouar

Houssem Aouar risque de se souvenir longtemps de ce mois d'août 2020 qui l'a fait basculer dans une autre dimension. De cadre de l'OL, il s'est mué en joueur de classe internationale réalisant des prestations abouties face à la Juventus Turin, Manchester City et au Bayern Munich excusez du peu. À chaque fois, le natif de Lyon a été l'un des meilleurs Lyonnais sur le terrain et a fait parler ses qualités techniques et tactiques largement au-dessus de la moyenne.

Cerise sur le gâteau, le milieu de terrain de 22 ans a été appelé ce jeudi en Équipe de France par Didier Deschamps. Un aboutissement pour un joueur qui a longtemps fait ses gammes en Équipe de France U17 et chez les Espoirs où il totalise 16 sélections. Déjà très apprécié par les plus grands clubs européens, le mois d'août XXL d'Aouar risque fort d'en faire l'un des joueurs les plus convoités de ces prochaines semaines. Interrogé ce matin au sujet de son avenir, ce dernier a habilement botté en touche indiquant qu'il n'était pas encore parti.

L'interêt de la Juventus pour Houssem Aouar est réel

Outre Manchester City (actuellement très occupé dans le dossier Lionel Messi), qui le suit depuis longtemps et qui a subi les foudres du joueur en 1/4 de finale de la compétition, c'est Arsenal qui est venu récemment aux nouvelles en tentant un ambitieux coup visant à offrir de l'argent plus Matteo Guendouzi pour s'offrir le Lyonnais. Une tentative vaine, mais qui n'a pas déstabilisé le club londonien, toujours plus qu'intéressé par le joueur. Mais selon nos informations, c'est avec un autre club qu'il va falloir compter, à savoir la Juventus Turin.

La Juve a de nouveau fait d'Aouar une cible privilégiée pour la fin du mercato estival. Selon une source proche du club turinois, l'intérêt pour le futur international tricolore est réel et la Juve envisage très sérieusement de formuler une offre concrète à l'OL dans les prochains jours. La double performance du joueur face à la Juventus en 1/8e de finale de la Ligue des Champions et le grand chambardement annoncé par l'arrivée d'Andrea Pirlo sont autant d'arguments qui poussent le club turinois à vouloir passer à l'offensive pour Aouar. Mais l'opération s'annonce compliquée. Si le joueur dispose d'un bon de sortie, l'OL et Jean-Michel Aulas ont fixé la barre très haute pour l'un des nouveaux capitaines de l'OL, à savoir 60 M€. Une somme qui reste malgré tout largement dans les cordes du champion d'Italie en titre.