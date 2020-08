OL : l'offensive d'Arsenal pour Houssem Aouar

« Houssem ne pourra partir que si on gagne la Ligue des Champions, comme ça c'est réglé. » En conférence de presse avant le quart de finale de Ligue des Champions face à Manchester City, Rudi Garcia avait tenté d'éluder comme il le pouvait les questions sur l'avenir d'Houssem Aouar (22 ans). Très apprécié par Pep Guardiola à Manchester City, le milieu lyonnais n'avait pas souhaité trop s'épancher sur son avenir.

Mais celui-ci se situe bien loin du Rhône. Mercredi soir lors de la demi-finale de Ligue des champions perdue face au Bayern Munich (3-0), Aouar devrait bien avoir disputé son dernier match sous les couleurs de son club formateur. Brillant lors de ce Final 8 de Ligue des Champions au Portugal, le natif de Lyon, sous contrat jusqu'en 2023 avec l'OL, ne sera pas retenu.

Arsenal a déjà formulé une offre pour Aouar

Son président Jean-Michel Aulas ne s'en est jamais caché, en cas d'offre satisfaisante pour toutes les parties, Aouar pourra prendre la poudre d'escampette. Initialement, l'Olympique Lyonnais attendait au moins 40 millions d'euros pour son joueur formé au club. Mais ses performances éblouissantes en Ligue des Champions ont fait indéniablement grimper sa valeur marchande. Ainsi, les pensionnaires du Groupama Stadium pourraient placer à présent la barre à 60 millions d'euros.

Pour le moment, seul un club s'est déjà positionné pour accueillir le numéro huit rhodanien cet été. Dans son édition du jour, L'Équipe révèle en effet qu'Arsenal aurait déjà formulé une offre aux dirigeants lyonnais ! En effet, Houssem Aouar aurait tapé dans l’œil du manager espagnol des Gunners Mikel Arteta. Son directeur technique, le Brésilien Edu, se serait même rapproché de son homologue à l'OL Juninho pour évoquer le sujet et transmettre une proposition. Celle-ci reposait sur la cession de Matteo Guendouzi plus de l'argent. Une première tentative éconduite poliment par la direction lyonnaise qui en attend beaucoup plus pour céder son joyau. Les jours d'Houssem Aouar à Lyon sont comptés...