OL : Houssem Aouar botte en touche pour son avenir

Convoqué en équipe de France pour la première fois ce jeudi, Houssem Aouar va découvrir les Bleus la semaine prochaine. Et en cas de bonnes performances avec la sélection de Didier Deschamps, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais pourrait attirer encore plus les regards, lui qui plaît déjà à plusieurs cadors européens comme Arsenal, Manchester City ou la Juventus. Sous contrat avec les Gones jusqu'en 2023, le joueur de 22 ans pourrait en tout cas être tenté par un nouveau challenge, le club rhodanien n'ayant pas obtenu un billet pour une compétition européenne en 2020-2021.

Mais de son côté, le principal concerné préfère attendre. Interrogé par L'Équipe, Houssem Aouar a en effet été questionné sur son avenir, et il a plutôt esquivé le sujet. «Je ne suis pas encore parti. Donc, je ne me pose pas cette question, a d'abord déclaré le natif de Lyon avant d'enchaîner sur son souhait. J'ai envie que l'on réussisse un bon début de championnat. Et que l'on batte Dijon, pour commencer.» On n'en saura donc pas plus, pour le moment.