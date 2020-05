OL : la Juventus pense à une offre originale pour Houssem Aouar

Ce matin, au micro de France Info, Jean-Michel Aulas a confié ses craintes concernant le sort réservé aux clubs français lors du prochain mercato estival, notamment en ce qui concerne l'argent encaissé grâce aux ventes de joueurs. «Nous aurons, sur la France, probablement arrêté le championnat, les joueurs ne seront plus visibles. Les clubs qui pourront éventuellement investir seront à l'étranger et leur championnat a été décalé et terminera plus tard».

En clair, le patron de l'Olympique Lyonnais redoute de ne pas pouvoir profiter de la valeur marchande de ses meilleurs éléments pour réaliser une campagne de ventes aussi juteuse que celle réalisée l'an dernier (près de 160 M€). Un manque à gagner certain. Cependant, l'OL et les clubs français ne sont pas les seuls concernés par cette crise. Même si la Serie A s'apprête à reprendre, les formations transalpines n'auront pas les moyens de faire des folies. Même la Juventus. Pour preuve, les Bianconeri sont prêts à mettre 11 joueurs sur le marché pour tenter de renflouer leurs caisses.

Comme Kingsley Coman et James Rodriguez ?

Une manoeuvre pour leur permettre d'avoir les liquidités nécessaires afin de mener à bien leur campagne de recrutement. Toutefois, le Corriere dello Sport nous apprend que les Turinois comptent proposer une formule différente à l'OL. Agé de 21 ans, lié à l'OL jusqu'en 2023 et considéré comme l'une des plus grosses valeurs marchandes du club rhodanien, Houssem Aouar a souvent été annoncé dans le viseur de la Vieille Dame. Même Jean-Michel Aulas y était allé de son interview pour inviter les Piémontais à sortir le chéquier pour son milieu de terrain.

Sauf que le journal italien révèle que la Juve ne compte pas payer cash. En clair, les champions de Serie A en titre veulent proposer un prêt payant de deux ans assorti d'une option d'achat obligatoire. Le montant de cette option ? Le Corriere indique que l'OL souhaitait vendre Aouar contre 70 M€, mais que le contexte actuel aurait fait baisser sa valeur à 50 M€. JMA sera-t-il séduit pas cette proposition ? Pour rappel, la Juve n'en est pas à son coup d'essai puisqu'elle avait négocié le prêt de deux ans de Kingsley Coman au Bayern Munich (de 2015 à 2017). Le club allemand avait aussi réussi son coup avec James Rodriguez, prêté deux ans également par le Real Madrid (de 2017 à 2019).