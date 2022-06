La Batman Future Z de Neymar Jr débarque bientôt

En hommage au film sorti dans les cinémas en France le 2 mars dernier, PUMA avait lancé des crampons spéciaux aux couleurs de l'homme chauve-souris : la Batman Future Z. Portée notamment par Neymar Jr avec le PSG, cette paire sera bientôt disponible sur FOOT.FR.

« Quand la chauve-souris rencontre le puma ». Dans le cadre de la promotion au film « The Batman », avec Robert Pattinson en tête d'affiche et sorti en France le 2 mars dernier, PUMA avait révélé la Batman Future Z, aux couleurs de l'homme chauve-souris.

Un habillage mystérieux

Cette édition spéciale de la Future Z, mettant à l'honneur le héros à la cape, se présente dans des coloris (« noir, explosion de lave blanche et asphalte ») rappelant bien évidemment l'homme chauve-souris. Une touche de rouge bien sentie compose ces crampons de la marque allemande, alors que le symbole de la chauve-souris est visible à deux endroits : au niveau du talon, en rouge sur fond noir, ainsi que sur une étiquette sur la cheville, en asphalte.

Des fils élastiques rouge et noir sillonnent la zone des lacets et apportent une teinte très mystérieuse, tel un héros masqué. Au niveau des semelles et des crampons, un rouge métallique vient se mêler avec brio à cette nouvelle création de PUMA. À noter que les technologies composant ces chaussures sont identiques à l'édition standard de la Future.

Neymar, fan absolu de Batman

L'international brésilien, utilisé par PUMA pour la promotion de ces crampons très attendus par les amoureux de ballon rond et les fans inconditionnels du personnage mythique de Batman, avait d'ailleurs avoué tout l'amour qu'il porte au personnage de Batman.

« Je suis un grand fan de Batman, c'est mon personnage préféré. Batman est une icône. Je collectionne les souvenirs de Batman depuis de nombreuses années, alors ajouter cette chaussure spéciale à la collection, c’est parfait. Cette paire est magnifique, et je suis vraiment heureux de la porter sur le terrain », a ainsi expliqué Neymar dans le communiqué publié par PUMA pour l'occasion.

La Batman Future bientôt disponible

Tous les fans de Batman avaient dû patienter depuis le 25 février dernier. S'ils ont pu se consoler en visionnant le nouveau film de la saga « Dark Knight » ou encore en admirant cette paire aux pieds de Neymar Jr, lors de la réception de l'AS Saint-Etienne (3-1, 26ème journée de Ligue 1) puis sur la pelouse de l'OGC Nice (0-1, 27ème journée), ils vont bientôt pouvoir libérer leur joie. Les Batman Future Z sont très bientôt disponibles à la vente sur FOOT.FR !

