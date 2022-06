New Balance sort le nouveau maillot domicile du FC Porto

Voici le maillot domicile conçu par New Balance pour la saison 2022-2023 du FC Porto.

Après avoir perdu son titre de champion du Portugal au profit du Sporting Portugal en 2020-2021, le FC Porto a récupéré son trône en Liga Portugal Bwin. Premiers avec six points d'avance, les Dragões ont dominé de la tête et des épaules en ne perdant qu'une seule rencontre de championnat. C'est donc avec l'envie de continuer sur sa lancée que le club du nord-ouest du Portugal que les hommes de Sérgio Conceição vont aborder le nouvel exercice 2022-2023, avec, bien évidemment, un nouveau maillot domicile que vient de révéler New Balance, sponsor de Porto depuis 2015-2016, et ce jusqu'en 2028 après une prolongation de 10 ans en 2018.

Du grand classique pour New Balance et Porto

Que les supporters se rassurent : ce nouveau kit home conçu par la marque américaine respecte bel et bien les traditions du FCP, et difficile de dire qu'il existe de grandes différences entre la tunique de l'année précédente et celle-ci. NB, depuis sa prise de pouvoir, prend toujours le soin de faire honneur aux traditions du club et de les faire perpétuer.

© New Balance

On retrouve ainsi logiquement les habituelles et inamovibles bandes verticales bleu et blanche. « Une ode à la tradition », selon le communiqué commun des deux entités. « De subtiles détails jacquard ornent le design des rayures bleues afin d’apporter une meilleure respirabilité ainsi que de perpétuer l'influence portugaise à travers les shorts et chaussettes en tricot assortis », ajoute New Balance. Petit changement au niveau de la taille de ces bandes, qui sont légèrement moins épaisses que l'année dernière. Autre changement notable : la présence du blanc au niveau des épaules, qui vient remplacer le bleu du kit 21-22, ainsi que sur le bout des manches.

Première pour Betano

La grande nouveauté de ce nouveau maillot domicile que porteront les joueurs du club présidé par Jorge Pinto da Costa concerne le sponsor principal. Finie l'ère Meo, le groupe de télécommunication portugais cède sa place à Betano. Le site de pari sportif basé en Grèce, qui a signé un partenariat de deux saisons (renouvelables de deux ans) avec les Portistas, est visible en noir, avec son logo, en plein cœur de cette nouvelle création de New Balance.

© New Balance

Autre petit changement à relever sur ce kit bientôt arboré sur les terrains par le vieux briscard Pepe et toute sa bande, le logo de la marque située à Boston est de retour en noir sur la bande bleue du FC Porto, dont l'écusson ne bouge pas, après avoir été représenté en jaune puis en bleu ces deux dernières années. À noter que le maillot du gardien sera de couleur fluo. Pour ce qui est des technologies composant ce maillot, l'équipementier habillant aussi le LOSC ou encore Bilbao a expliqué que ces maillots « sont tous développés à l'aide de la technologie innovante NB Dry pour aider à garder les joueurs au frais et au sec tout le long du match. »

