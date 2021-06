Le FC Porto dévoile son maillot domicile pour la saison 2021-2022 !

Après une saison historique en Liga NOS où le Sporting Portugal a remporté son premier titre de champion depuis la saison 2001-2002, le FC Porto se tourne déjà vers la campagne 2021-2022 en présentant le nouveau maillot que Pepe et ses partenaires porteront au stade du Dragão.

Équipé par New Balance depuis la saison 2015-2016, le FC Porto est rapidement devenu le club phare de la marque de Boston avant de se voir rejoindre par l'AS Rome et le LOSC notamment. Depuis son arrivée en terre portista, l'équipementier américain imagine des maillots domicile respectant totalement les coutumes historiques du club double vainqueur de la C1, et à la rentrée, rien ne va changer puisque les hommes de Sérgio Conceição arboreront une nouvelle fois une tunique très classique.

Les décennies passent et se ressemblent du côté du club présidé par Jorge Pinto da Costa. Depuis sa prise de fonction en 1982, le design et les couleurs du maillot domicile n'ont pas changé. On retrouve ainsi les traditionnelles bandes verticales bleues et blanches dont la largeur varie selon les années. Pour l'exercice 2021-2022, New Balance présente des bandes de taille égale qui sont accompagnées par une touche de bleu turquoise au niveau du sponsor maillot, du logo NB et du bout des manches.

À l'arrière du maillot, les bandes ne se présentent que sur la partie inférieure afin de laisser place aux flocages. Contrairement à la saison passée où le blanc ressortait plus, c'est cette fois le bleu qui domine cette tunique en recouvrant les épaules et les manches mais aussi l'arrière du maillot alors que les noms et numéros des joueurs s'afficheront en blanc.