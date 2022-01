Troyes discute avec le Lokomotiv Moscou pour François Kamano

Seizième de Ligue 1 avec 20 petits buts inscrits, l'ESTAC, désormais entraîné par Bruno Irles, veut profiter de ces derniers jours de mercato hivernal pour se renforcer et ainsi tenter de réussir son opération maintien. Pour ce faire, les dirigeants du club de l'Aube s'activent notamment sur le plan offensif. Désireux, comme nous vous le révélions, de s'attacher les services de l'ailier du FC Metz Lamine Gueye (23 ans), Troyes va finalement devoir changer ses plans après l'échec de ce dossier.

La suite après cette publicité

Ainsi, comme évoqué par L'Est Eclair, la cellule de recrutement troyenne a bel et bien jeté son dévolu sur François Kamano, ailier guinéen de 25 ans évoluant actuellement sous les couleurs du Lokomotiv Moscou après un passage aux Girondins de Bordeaux. Actuellement en discussions avec le club russe pour se faire prêter l'ailier gauche, natif de Conakry et auteur de 3 buts et 1 passe décisive toutes compétitions confondues cette saison, Troyes étudie malgré tout d'autres pistes à ce poste. Et pour cause, blessé au bras le 12 décembre dernier lors de la victoire des Moscovites contre Ufa (2-0), Kamano sera éloigné des terrains lors des prochaines semaines. Une indisponibilité qui n'empêche cependant pas l'ESTAC de travailler activement sur ce dossier, tout en pensant donc à une éventuelle solution de repli. Affaire à suivre...