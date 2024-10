Qualifs CAN 2025 : le Ghana en grand danger, la RDC enchaîne

Si les sélections européennes s’affrontaient en Ligue des Nations ce jeudi soir, les sélections africaines poursuivaient les qualifications à la CAN 2025. Dans le groupe F, le Ghana n’avait déjà pas le droit à l’erreur. Après une défaite et un nul, les coéquipiers de Jordan Ayew devaient s’imposer face au Soudan pour ne pas voir l’Angola s’envoler en tête dans ce groupe. Mais les Blacks Stars n’ont pu faire mieux que 0-0.

Un résultat qui met le Ghana dans la galère avec deux petits points et une troisième place à 2 points du Soudan, mais surtout à potentiellement 7 points de l’Angola leader. Dans le groupe H, la RDC a poursuivi son sans-faute avec un nouveau succès face à la Tanzanie et a quasiment validé son billet pour la CAN 2025 au Maroc. À noter que Chancel Mbemba était titulaire dans ce match. Enfin, dans le groupe C, le Cap-Vert s’est incliné à la surprise générale face au Botswana qui revient à hauteur de son adversaire du jour.