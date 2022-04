PSG-RC Lens : l'ambiance surréaliste du Parc des Princes

La suite après cette publicité

Ce 10e titre de champion de France, le PSG s'en souviendra mais pas forcément pour de bonnes raisons. Après son match nul contre de Lens (1-1), le club de la capitale ne pourra plus être rejoint et remportera cette Ligue 1 2021/2022. Mais alors que ce moment aurait dû être un accomplissement et une fête, il n'en a rien été. L'ambiance aura même été parfois surréaliste au Parc des Princes entre applaudissements, sifflets, chants isolés et "grève" des Ultras.

Une partie du CUP a déserté la tribune Auteuil à la 75e comme annoncé #PSGRCL pic.twitter.com/tKAAQNXmkG — Maxime Barbaud (@MBarbaud) April 23, 2022

Le CUP l'avait promis, il ne célèbrerait pas ce titre, du moins pas à l'intérieur de l'enceinte car une réunion a bel et bien eu lieu devant le virage Auteuil à la 75e minute à coup de fumigènes et de pétards. Le collectif ultra a même offert 80 places à des supporters lensois des Red Tigers en signe de soutien et de protestation contre l'arrêté préfectoral, interdisant le déplacement à Paris des fans sang et or. Et de fait, des Lensois avaient pris place à Auteuil, déployant même une banderole.

Et les Lensois sont bien à Auteuil #PSGRCL pic.twitter.com/o1Eh1ZoLVf — Maxime Barbaud (@MBarbaud) April 23, 2022

Des enfants en guise de capos

Même ailleurs dans un Parc des Princes où parfois l'ambiance a été complètement surréaliste. Des chants lensois ont été entendus à plusieurs reprises, parfois couverts par la "réponse" de Parisiens mais bien souvent isolés ici et là dans divers endroits des tribunes. Des enfants ont carrément fait office de capos de substitution avec l'aide d'un tambour. Une ambiance franchement inattendue.

Sur la pelouse, la rencontre se décantait. À peine en supériorité numérique après l'expulsion de Danso (57e), le PSG prenait les devants d'une frappe limpide de Lionel Messi (68e), alors même que Les Corons venaient d'être entamés. Pas de quoi réveiller le stade ni refroidir des supporters nordistes. Une cinquantaine d'entre eux regroupés sur la gauche de la tribune Borelli ont continué à chanter la majeure partie du temps durant cette fin de rencontre où Lens a fini par égaliser grâce à Jean (88e).

Il y a visiblement un groupe de supporters lensois ailleurs qu'à Auteuil #PSGRCL pic.twitter.com/qc4wjg9UE1 — Maxime Barbaud (@MBarbaud) April 23, 2022

Les Corons au Parc des Princes

Certains joueurs du PSG n'ont pas eu l'air de trop y prêter attention comme Kylian Mbappé, alors que d'autres n'ont pas apprécié comme Marco Verratti. Leonardo lui comprend. «C'est vrai que c'était une ambiance différente. On comprend la manifestation. C'est difficile de vivre ça car on voudrait vivre le contraire mais c'est le moment de comprendre et voir ce qui est possible de faire pour avoir toujours une ambiance de grande joie.» Si ce n'était pas non plus le stade Bollaert hier soir, les supporters lensois ont donné l'impression d'avoir plus savouré l'instant présent que leurs homologues parisiens, pourtant sacrés champions de France au coup de sifflet final.