PSG : l'incompréhension de Marco Verratti et Leonardo à l'égard des supporters après le sacre

Devant son public du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a remporté ce samedi soir le 10e Championnat de France de son histoire malgré le match nul concédé face à un RC Lens en infériorité numérique (1-1). A quatre journées de la fin, le club de la capitale ne verra l'Olympique de Marseille ne revenir qu'à 13 points en cas de victoire dimanche à Reims. Un sacre qui permet aux Parisiens d'égaler l'AS Saint-Etienne en termes de championnats remportés dans l'histoire du football français.

La suite après cette publicité

Interrogé après le coup de sifflet final, le milieu de terrain italien Marco Verratti a confié sa joie à Canal + : «c'est magnifique. En tant que footballeur, quand on commence, on rêve de gagner des championnats de très haut niveau. C'est mon huitième, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé étant petit. Ca va rester toujours dans mon coeur. C'est jamais facile, on travaille chaque jour pour fêter ça ce soir». Néanmoins, ce sacre garde un goût amer pour le numéro 6. La cause ? L'absence des supporters.

«Il faut passer à autre chose...»

Toujours au micro de l'un des deux diffuseurs de la Ligue 1, le champion d'Europe 2020 avec la Squadra Azzurra n'a pas caché son incompréhension quant à la non-présence des ultras, dont le Collectif Ultras Paris, dans les travées du stade pour célébrer ce titre avec les joueurs : «je ne comprends pas l'attitude des supporters. Dans le foot, on gagne et on perd et c'est comme ça. Si on gagnait tout le temps, ça ne serait pas bien. On essaye avec le cœur. On est des humains, on peut passer à côté comme tout le monde. Le 10e titre, c'est important. Sinon, le foot ne sert a rien.»

Le joueur de 29 ans comprend la déception des supporters après l'élimination en Ligue des Champions en mars dernier, et ne décourage pas quant à un possible sacre en C1 : «nous aussi, on est les premiers à vouloir tout gagner mais c'est comme ça. Ils sont déçus pour Madrid mais à un moment donné faut passer à autre chose. Il n'y a qu'un club qui gagne la Ligue des Champions chaque année, et j'espère que ça arrivera un jour pour nous. Maintenant, nous allons profiter entre joueurs et entraineurs.» Un sentiment qu'a partagé son directeur sportif Leonardo, également au micro de C+ : «il faut faire amuser les gens, pas le contraire. Tout le monde est chacun dans son rôle, il faut chercher plus profondément ce qu'il se passe, pour avancer. Il faut réfléchir, voir ce qu'on veut.» Le message est passé...