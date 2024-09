Mauricio Pochettino nommé nouveau sélectionneur des Etats-Unis

C’était attendu et c’est désormais officiel : Mauricio Pochettino est le nouveau manager de l’équipe nationale masculine des États-Unis, a annoncé mardi la Fédération américaine de football : «La Fédération américaine de football a nommé Mauricio Pochettino comme nouvel entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine des États-Unis. Pochettino, 52 ans, est un manager expérimenté et très respecté qui a connu des succès dans plusieurs grands clubs européens, dont Tottenham Hotspur, le Paris Saint-Germain et Chelsea. Connu pour sa capacité à bâtir des équipes au style de jeu dynamique, il prendra désormais la tête de l’USMNT, apportant sa vaste expérience et son sens tactique pour mener l’équipe à la Coupe du Monde de la FIFA 2026 sur son sol natal». Il y paraphe un contrat de deux ans qui le mènera jusqu’à la Coupe du Monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis avec le Canada et le Mexique. Il succède à Gregg Berhalter, qui a été licencié après la piètre performance de l’équipe nationale américaine lors de la Copa América de cet été. Pochettino prend en charge une équipe qui est clairement au plus bas.

L’équipe américaine était considérée comme sur une trajectoire ascendante après sa performance honorable en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Les États-Unis ont ensuite remporté deux titres consécutifs de la Ligue des Nations de la Concacaf. Mais la Copa América 2024 a toujours été considérée comme un test plus difficile, et les États-Unis n’ont pas été à la hauteur, ne parvenant pas à sortir d’un groupe comprenant la Bolivie, le Panama et l’Uruguay. Les États-Unis ont également subi une lourde défaite (5-1) contre la Colombie lors d’un match amical préparatoire. ESPN a rapporté le mois dernier que l’ancien international argentin avait accepté de prendre le poste après de longues discussions avec Matt Crocker, directeur sportif de l’USSF. Ce dernier, qui avait auparavant travaillé avec Pochettino à Southampton en Premier League, avait été chargé de recruter un entraîneur de classe mondiale pour garantir que l’USMNT se présente à la Coupe du Monde 2026 en tant que nation compétitive, capable d’atteindre les dernières étapes de la compétition.

Objectif 2026 à la maison !

Les efforts pour recruter Jürgen Klopp après son départ de Liverpool cet été n’ont pas abouti et, à un moment donné, Pellegrino Matarazzo, l’entraîneur d’Hoffenheim, a été considéré comme le principal candidat. Mais la fédération a finalement mis l’accent sur Pochettino, et sa volonté d’assumer ce rôle est un coup majeur : «Mauricio est un vainqueur en série, passionné par le développement des joueurs et capable de construire des équipes soudées et compétitives. Son palmarès parle de lui-même et je suis convaincu qu’il est le bon choix pour exploiter l’immense potentiel de notre équipe talentueuse. Nous sommes ravis d’avoir Mauricio à bord alors que nous nous lançons dans ce voyage passionnant pour réussir sur la scène mondiale», a déclaré Matt Crocker, dans un communiqué officiel publié sur le site de la fédération. Pochettino devrait faire appel à ses entraîneurs adjoints de longue date, Jesús Pérez, Miguel d’Agostino et l’entraîneur des gardiens Toni Jiménez. Il prendra les rênes de l’équipe nationale américaine pour la première fois le 12 octobre lors d’un match amical contre le Panama à Austin au Texas, suivi d’une rencontre contre le Mexique à Guadalajara trois jours plus tard.

Peu de temps après l’annonce, l’ancien coach du PSG a expliqué son choix : «La décision de rejoindre l’US Soccer n’était pas seulement une question de football pour moi, c’était aussi une question de chemin parcouru par cette équipe et ce pays. L’énergie, la passion et la soif de réaliser quelque chose de vraiment historique ici – ce sont les choses qui m’ont inspiré. L’opportunité de diriger l’équipe nationale masculine des États-Unis, devant des fans qui sont tout aussi passionnés que les joueurs, est quelque chose que je ne pouvais pas laisser passer. Je vois un groupe de joueurs plein de talent et de potentiel, et ensemble, nous allons construire quelque chose de spécial dont toute la nation pourra être fière», s’est-il réjoui. Des sources ont déclaré à ESPN que Pochettino recevrait un salaire de 6 millions de dollars par an. Bien qu’il s’agisse d’une baisse de salaire par rapport à son précédent poste à Chelsea, cela ferait de lui l’entraîneur le mieux payé de l’histoire de l’USMNT. Dans cette trêve, la forme de l’équipe nationale américaine n’a pas évolué depuis, les Etats-Unis ayant perdu (2-1) contre le Canada samedi à Kansas City puis concédé un match nul (1-1) contre la Nouvelle-Zélande à Cincinnati ce mardi.