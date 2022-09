Dani Alves est un grand fan de Cristiano Ronaldo

Actuel joueur des Pumas UNAM au Mexique, l'ancienne légende du FC Barcelone s'est rappelée le bon vieux temps et s'est confiée à son coéquipier Efríon "El Chispa" Velarde sur Cristiano Ronaldo, rapporte Sport. Longtemps rivaux et liés aux duels entre le Barça et le Real, mais aussi parce que Dani Alves (39 ans) se retrouvait souvent à défendre en un contre un contre CR7 pendant des années, il le connaît donc bien. Cette longue rivalité ne l'empêche pas aujourd'hui de faire de beaux éloges sur la star portugaise, en louant son travail acharné.

Il apprécie énormément le Portugais et se voit en lui d'une certaine manière. « En particulier, j'aime Cristiano. Maintenant que nous ne sommes plus dans un Barça-Real, parce que sinon tu ne peux pas parler, mais maintenant que je ne suis plus là, je peux parler. Cristiano est un exemple pour nous tous, que nous n'avons pas tant de qualités, mais qu'avec un travail acharné, vous pouvez aussi rivaliser avec les meilleurs. Il en a donné l'exemple. Je le respecte beaucoup, même quand je jouais contre lui. J'ai eu l'occasion de lui dire.»