Serie A : l’Inter répond à Naples, l’Udinese craque à Venise

Après son 4-4 spectaculaire contre la Juventus dimanche dernier, l’Inter a repris sa marche en avant en giflant Empoli chez lui 3-0. Un doublé de Frattesi (50e, 67e) et la 4e réalisation en championnat cette saison de Lautaro Martinez ont suffi à des Nerazzurri bien aidés par l’expulsion de Goglichidze (31e) pour revenir à 4 points du leader napolitain, vainqueur hier de l’AC Milan (2-0).

Dans l’autre match de ce début de soirée, Venise a renversé l’Udinese, qui menait pourtant d’un break grâce à Lovric (19e) et Bravo (25e). Un premier pénalty de Pohjanpalo avant la pause (41e), puis Nicolussi Caviglia (56e) et un second pénalty de Pohjanpalo en fin de rencontre (86e) ont offert un succès inespéré. Les Vénitiens font d’une pierre deux coups puisqu’ils quittent la dernière place pour remonter au 18e rang. Le club du Frioul manque lui le coche de remonter sur le podium et reste 7e.

Les résultats des matchs de 18h30 :

Empoli 0 - 3 Inter : Frattesi (50e, 67e), Martinez (79e)

Venise 3 - 2 Udinese : Pohjanpalo (sp 41e, sp 86e), Nicolussi Caviglia (56e) ; Lovric (19e), Bravo (25e)