Jérémy Ménez est un énorme fan de Rayan Cherki

Désormais retraité, Jérémy Ménez, aujourd’hui consultant sur DAZN, revient petit à petit sur le devant de la scène médiatique footballistique en France. Interrogé au sujet des joueurs qui le font vibrer dans le football actuel et qui se rapprochent le plus de lui, l’ancien joueur de l’AS Roma et du PSG n’a pas loupé l’occasion de couvrir d’éloges Cherki.

«(Rayan) Cherki, parce qu’on a tous les deux été très tôt étiquetés comme des joueurs talentueux, mais aussi parce qu’il peut parfois être énervé, avoir des sautes d’humeur. On lui a aussi reproché, comme à moi, un manque de constance dans ses performances à ses débuts. Mais c’est une critique qui ne tient plus cette saison», a-t-il affirmé dans les colonnes de L’Equipe.