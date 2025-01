Ligue 1 : Strasbourg gagne à Toulouse, Montpellier plonge contre Angers

Suite de la 17e journée de Ligue 1 ce dimanche soir. Le RC Strasbourg se déplaçait en Haute-Garrone pour affronter le Toulouse FC sur la pelouse du Stadium de Toulouse. Du côté des Violets, l’objectif de cette affiche était d’enchaîner pour se rapprocher des places européennes. Une mission plus ou moins similaire pour les Alsaciens qui souhaitaient faire le plein de points pour remonter dans le rétroviseur au classement de leurs adversaires du jour. Très rapidement, les joueurs de Liam Rosenior ont pris les devants avec un doublé d’Emanuel Emegha (14e, 26e). Le CSC d’Ismaël Doukouré a redonné espoir aux locaux (35e), en vain (1-2). La VAR a eu du travail dans le second acte avec un pénalty accordé à Yann Gboho finalement annulé (75e) mais aussi un but de Frank Magri invalidé (80e). Avec ce succès, Strasbourg remonte à la 9ème place, derrière Toulouse qui reste 8e.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Toulouse 24 17 0 7 3 7 19 19 9 Strasbourg 23 17 +1 6 5 6 30 29

Dans l’autre match joué simultanément, Montpellier ouvrait les portes de son stade de la Mosson au SCO Angers dans l’espoir de mettre fin à une mauvaise série et de repartir sur de bonnes bases en ce début d’année 2025. Quant aux Angevins, l’idée était de faire le plein de points pour s’éloigner toujours plus de la zone rouge. Si les troupes d’Alexandre Dujeux ont ouvert le score grâce à Estéban Lepaul (30e), le capitaine Téji Savanier a su égaliser sur pénalty en seconde période (61e). Malheureusement pour les locaux, Lepaul s’est offert un doublé (69e). A l’approche de la fin du match, le MHSC a disjoncté avec deux expulsions coup sur coup, d’abord Boubakar Kouyaté (86e) puis Jordan Ferri (89e), terminant les dernières minutes à neuf contre onze.

Zinedine Ferhat a paraphé (90e+9) le succès angevin (1-3). Angers grimpe à la 13e place. Montpellier reste bon dernier.