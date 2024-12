Affaire Pogba : le jugement sera rendu le 19 décembre

Après le septième et dernier jour du procès de l’affaire Pogba, ce jeudi, la présidente a annoncé que la décision du tribunal sera rendue le 19 décembre à 13h30. Pour rappel, six prévenus, dont Mathias Pogba pour qui un an de prison ferme a été requis, comparaissaient devant la 16e chambre correctionnelle du Tribunal de Paris.

Attendu dans deux semaines désormais, le jugement pour cette affaire liée au chantage à 13 millions d’euros de Paul Pogba est donc sur le point d’être prononcé. La date du 19 s’expliquant elle par le fait qu’un des six prévenus (Roushdane K.) est toujours en détention provisoire.

Les réquisitions

Mathias Pogba : 3 ans d’emprisonnement, dont 2 ans avec sursis et aménagement de la peine ferme (détention à domicile, bracelet électronique)

Machikour K. : 5 ans d’emprisonnement, dont trois ans avec sursis, amende de 20 000 euros, interdiction de port d’arme de 10 ans.

Boubacar C. : 5 ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis, amende de 20 000 euros et interdiction de 10 ans de port d’arme.

Mamadou M. : 5 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis simple, amende de 20 000 euros et interdiction de port d’arme pendant 10 ans.

Adama C. : 5 ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis, amende de 20 000 euros et interdiction de port d’arme pendant 10 ans.

Roushdane K. : 8 ans de prison ferme, amende de 20000 euros et d’une interdiction de port d’arme pendant 10 ans.