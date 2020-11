L'Algérie dévoile son nouveau maillot domicile pour 2021

Équipée par adidas depuis fin 2014, l'équipe nationale d'Algérie a dévoilé officiellement son nouveau maillot domicile qu'elle inaugurera ce jeudi contre le Zimbabwe, comptant pour les éliminatoires de la prochaine CAN.

Malgré leur titre de champions d'Afrique en 2019, les Algériens n'ont pas été spécialement gâtés par l'équipementier allemand qui lui a conçu un maillot très basique avec un design très simple. On retrouve, les trois bandes vertes sur le haut des épaules, deux bandes vertes sur les côtes et un léger imprimé sur la face ton sur ton (blanc gris sur blanc).

Il s'agit en réalité du template Condivo 21 (qui est un design de base d'adidas), qui sera disponible dans le futur catalogue de maillots d'adidas à destination du grand public.

Le maillot que porteront les coéquipiers de Riyad Mahrez auront la particularité d'afficher l'écusson de champion d'Afrique au centre, entre le logo adidas et celui de la fédération algérienne de football.

