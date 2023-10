Serie A : l’Inter Milan laisse échapper des points contre Bologne

Suite de la 8ème journée de Serie A ce samedi après-midi. L’Inter Milan accueillait, au stade Giuseppe-Meazza, le Bologne de Thiago Motta, une équipe pas simple à manœuvrer et qui tend souvent de solides pièges aux cadors. Et encore une fois, cela n’a pas loupé : alors que les Nerazzurri menaient par deux unités après les réalisations signées Francesco Acerbi (11e) et Lautaro Martinez (13e), les Rossoblu sont parvenus à égaliser grâce à l’infatigable Riccardo Orsolini sur pénalty (19e) puis Joshua Zirkzee en seconde période (52e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Inter Milan 19 8 16 6 1 1 21 5 8 Bologne 11 8 2 2 5 1 8 6

Au classement, l’Inter Milan reprend provisoirement la tête du championnat italien, devant l’AC Milan et Naples qui n’ont pas encore disputé leur rencontre de ce weekend. Quant à Bologne, ils se maintiennent à la 8ème position. Après la trêve internationale, les Nerazzurri joueront contre le Torino, tandis que les Rossoblu accueilleront le promu Frosinone, au cours de la 9ème journée de Serie A.