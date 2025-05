Inter Milan: l’incroyable hommage de Bastoni à Lamine Yamal

Ce mardi, l’Inter Milan a assuré son billet pour la finale de la Ligue des Champions en s’imposant face au FC Barceone. Les hommes de Simone Inzaghi sont venus à bout du Barça dans un match fou à l’aller comme au retour (7-6 sur l’ensemble des deux matches).

Ce jeudi, le défenseur Bastoni s’est confié sur cette qualification et a tenu à adresser un message à Lamine Yamal, éblouissant pendant ces demi-finales.«Ce n’est que maintenant que je commence à réaliser quel exploit incroyable nous avons réalisé mardi. L’effort que nous avons laissé sur ce terrain était énorme - et tout cela a été remboursé, et plus encore, par l’énergie inoubliable de nos fans. Je suis reconnaissant envers chaque coéquipier : l’esprit, la faim, le cœur. Se battre à vos côtés est ce qui fait que chaque sacrifice depuis qu’on est enfants en vaut la peine. Respect pour nos adversaires - ils ont fait preuve d’une force et d’un cœur incroyables. Et mention spéciale à un enfant terriblement bon : Lamine Yamal, tu es un monstre. À tous les Interisti, rendez-vous à Munich. Merci pour tout.»