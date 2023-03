Christophe Dugarry compare Kylian Mbappé à Messi et CR7

La suite après cette publicité

Près de trois ans après sa décision de prendre de la distance avec les médias, Christophe Dugarry a annoncé son retour comme consultant dans l’émission Rothen s’enflamme, sur les antennes de RMC. Ce mercredi, le champion du monde 1998 a accordé au Parisien son premier entretien depuis cette annonce. Dedans, il est notamment revenu sur Kylian Mbappé, pour qui il avoue avoir les yeux de Chimène.

«Non (il n’est pas le meilleur joueur français de l’histoire, ndlr). Il le sera c’est sûr, mais il ne l’est pas encore, garantit l’ancien international tricolore. Mbappé est aujourd’hui le meilleur joueur du monde. Il est plein d’ambitions, il a énormément progressé et je prends beaucoup de plaisir à le voir jouer. Son idée est d’être un jour à la hauteur de Messi et Ronaldo. Il a tout pour y arriver, a-t-il constaté avant d’évoquer le personnage. Tout ce qu’il dit a une résonance, un poids. Mais c’est normal, c’est à la hauteur de ce qu’il réalise sur le terrain. Aujourd’hui, tout est parfait chez ce garçon. Dans la communication, sur le terrain… Dans ses petites phrases d’après match quand il dit qu’il faut « bien manger et bien se reposer ». Il donne du sens. Je trouve ça super, il est parfait. Il mérite tout ce qui lui arrive, c’est certain.»

À lire

PSG : nouveau record pour Kylian Mbappé