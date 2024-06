Euro 2024 : ce qu’il faut savoir de la Géorgie

Le parcours de qualification et le groupe

Grande première pour la Géorgie à l’Euro et dans une compétition internationale. Depuis leur indépendance de l’URSS en 1991, les Croisés n’ont jamais réussi à se qualifier. Ses meilleurs résultats étaient une 3e place de groupe aux éliminatoires de la Coupe du monde 2002 derrière l’Italie et la Roumanie (devant la Hongrie et la Lituanie) et une 3e place de groupe lors des éliminatoires de l’Euro 1996 derrière l’Allemagne et la Bulgarie (devant la Moldavie, l’Albanie et le Pays de Galles). Loin de compter sur la scène internationale, la sélection connaît néanmoins des progrès sur les dernières années et avait failli participer à l’Euro 2020. Barragistes grâce à la Ligue des Nations, les Géorgiens ont su atteindre la finale en éliminant la Biélorussie (1-0) mais ont échoué face à la Macédoine du Nord (1-0). Quatre ans plus tard, la situation a changé. Quatrième d’un groupe difficile composée de l’Espagne, l’Écosse et la Norvège, la bande de Willy Sagnol a dû passer une nouvelle fois par les barrages de la Ligue des Nations. Après avoir dominé logiquement le Luxembourg (2-0), la Géorgie a su créer la sensation contre la Grèce en s’imposant au bout du suspense (0-0, 4-2 aux Tab). Une première participation à l’Euro pour la Géorgie qui se fera dans le groupe F. Opposés à la Tchéquie, la Turquie et le Portugal, les Géorgiens seront les petits poucets et n’auront rien à perdre et tout à gagner. À eux de continuer de soulever des montagnes.

La suite après cette publicité

Les qualités et faiblesses

Petit poucet de la compétition, la Géorgie manquera d’expérience durant cette compétition. Individuellement aussi, il y aura certaines limites avec certains joueurs qui évoluent en deuxième division comme Luka Lochoshvili (Cremonese), Giorgi Kochorashvili (Levante), Giorgi Chakvetadze (Watford), Zuriko Davitashvili (Bordeaux) ou encore Budu Zivzivadze (Kalsruhe). Des limites individuelles qui se sont parfois fait ressentir. Si la Géorgie a connu pas mal de bons résultats sur les dernières années, on peut noter quelques revers majeurs comme le 3-0 contre le Maroc en novembre 2022 et le 7-1 contre l’Espagne en septembre 2023. Malgré tout cette équipe progresse et amène une nouvelle génération prometteuse. Ses leaders, Giorgi Mamardashvili (23 ans), Giorgi Chakvetadze (24 ans), Georges Mikautadze (24 ans) ou encore Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) ont encore de belles années devant eux et cette compétition sera l’occasion de grandir pour eux.

À lire

Amicaux : l’Italie fait le plein de confiance avant l’Euro, promenade de santé pour la Géorgie et la Slovaquie

Certaines limites pour la Géorgie pour briller dans cet Euro 2024 mais qui ne sont pas rédhibitoire, surtout quand on voit d’autres formations moins outillées par le passé. Déjà, la Géorgie dispose d’un collectif bien huilé qui a su grandir ensemble et il reste quelques trentenaires comme Solomon Kvirkvelia (32 ans), Guram Kashia (36 ans) ou encore Jaba Kankava (38 ans) qui apporteront leur expérience. Avec pas mal de profils créatifs et techniques comme Zuriko Davitashvili, Georges Mikautadze, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Giorgi Chakvetadze, la Géorgie pourra faire mal sur des exploits individuels si jamais le jeu ne va pas dans leur sens. De plus, le gardien Giorgi Mamardashvili a franchi un cap cette saison en Liga et devient peu à peu l’un des meilleurs portiers en devenir.

La suite après cette publicité

Le sélectionneur : Willy Sagnol

Ancien coach des U20 puis des Espoirs Tricolores et auteur d’un passage contrasté aux Girondins de Bordeaux, Willy Sagnol (47 ans) avait ensuite disparu de l’espace médiatique après un passage en tant qu’adjoint au Bayern Munich en 2017. Quatre années sans projet qui ont débouché sur une grosse surprise quand il a rejoint la sélection géorgienne en 2021. Arrivé après Vladimir Weiss et un échec en barrages de l’Euro 2020, le vice-champion du monde 2006 a brillé de mille feux avec cette sélection. Obtenant une promotion en Ligue B de la Ligue des Nations et imprimant une dynamique positive, il a su emmener cette équipe jusqu’aux barrages de l’Euro 2024 et a su faire oublier l’échec vécu trois ans plus tôt. Décrochant la première qualification de l’histoire de la Géorgie pour une compétition internationale, il a réussi son pari et entendra finir cette aventure avec la formation du Caucase de la meilleure des manières possibles avec cet Euro 2024.

La star : Khvicha Kvaratskhelia

Révélation du football mondial lors de la saison 2022/2023 où il a tout cassé au Napoli, Khvicha Kvaratskhelia a vite convaincu sur son talent. L’ailier géorgien a permis au Napoli de mettre fin à une disette de 33 ans en Serie A pour remporter le Scudetto. Meilleur joueur de Serie A la saison dernière, il était attendu pour confirmer. Et si on peut être déçu de cet exercice 2023/2024 sur le plan collectif et individuel, Khvicha Kvaratskhelia n’en reste pas moins un joueur à part. Bien que moins bons que l’an dernier, ses standards restent solides (10 buts et 9 offrandes en 43 matches) et il reste un leader offensif aussi bien en club qu’en sélection. Star de son équipe qu’il a menée à un premier championnat d’Europe de son histoire, Khvicha Kvaratskhelia a réussi le plus dur, mais il peut un peu plus écrire sa légende en Géorgie. Le natif de Tiflis qui est l’Alpha et l’Omega de sa sélection (15 buts et 7 offrandes en 29 capes) sait qu’il sera scruté de près et que la réussite des siens passera surtout par lui. Ses dribbles redoutables risquent de faire fléchir plus qu’un défenseur.

La suite après cette publicité

L’attraction : Georges Mikautadze

L’homme de la fin de saison. Éblouissant l’an dernier en Ligue 2 avec le FC Metz et brillant en début d’exercice avec les Grenats, l’attaquant géorgien a convaincu l’Ajax Amsterdam de poser 16 millions d’euros pour s’adjuger ses services. Une aventure chaotique chez les Godenzonen qui ont conduit à son retour en prêt en Moselle l’hiver dernier. Une aubaine pour le FC Metz qui a pu batailler pour se sauver. Auteur de 11 buts et 3 passes décisives en 17 matches lors de son retour avec les Grenats, il a réussi à leur permettre d’obtenir un barrage pour tenter de se sauver. Une mission qui aurait été très délicate sans lui. Son retour en confiance va faire du bien à la Géorgie. Perdant sa place dans le onze type suite à sa méforme, George Mikautadze reste un buteur d’exception pour cette sélection et compte déjà 9 buts en 23 sélections. Attendu pour accompagner Khvicha Kvarastkhelia en attaque, il doit se servir de cette compétition pour confirmer un peu plus son rebond après son échec ajacide.

Le calendrier de la Géorgie

Turquie - Géorgie : mardi 18 juin à 18h au BVB Stadion de Dortmund

Géorgie - Tchéquie : samedi 22 juin à 15h au Volksparkstadion de Hambourg

Géorgie - Portugal : mercredi 26 juin à 21h au Volksparkstadion de Hambourg

La suite après cette publicité

La liste de 26 joueurs :

Gardiens : Giorgi Mamardashvili (Valence), Giorgi Loria (Dinamo Tbilissi) et Luka Gugeshashvili (Qarabag)

Défenseurs : Solomon Kverkvelia (Al-Okhdood), Giorgi Gvelesiani (Persepolis), Guram Kashia (Slovan Bratislava), Jemal Tabidze (Panetolikos), Lasha Dvali (APOEL Nicosie), Luka Lochoshvili (Cremonese), Otar Kakabadze (Cracovia) et Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk)

Milieux : Giorgi Chakvetadze (Watford), Anzor Mekvabishvili (Universitea Craiova), Jaba Kankava (Slovan Bratislava), Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Nika Kvekveskiri (Lech Poznan), Giorgi Kochorashvili (Levante), Sandro Altunashvili (Wolfsberger AC), Levan Shengelia (Panetolikos), Giorgi Tsitaishvili (Dinamo Batumi), Saba Lobjanidze (Atlanta United) et Zuriko Davitashvili (Girondins de Bordeaux)

Attaquants : Georges Mikautadze (FC Metz), Budu Zivzivadze (Kalsruhe), Giorgi Kvilitaia (APOEL Nicosie) et Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)