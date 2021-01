Le PSG et l’OL, les équipes les plus dribbleuses des 5 grands championnats

La suite après cette publicité

Certains se plaignaient de ne pas voir assez de spectacle sur les pelouses de Ligue 1. Et pourtant. Les deux équipes qui tentent le plus de dribbles dans les cinq grands championnats ne sont autres que le PSG et Lyon. C’est dans une étude du CIES, publiée ce lundi, que l’on apprend que l’équipe de Neymar et Mbappé est celle qui tente le plus de dribbles par matches cette saison. Les joueurs parisiens ont un taux de réussite sur ces mêmes dribbles de 59,2%.

En deuxième position de ce classement, l’Olympique Lyonnais de Rudi Garcia. Les Gones, emmenés par des leaders techniques comme Depay ou Aouar, ont un taux de réussite légèrement inférieur au PSG avec 59,1%. Le FC Barcelone arrive en quatrième position de ce classement. À noter le surprenant Fulham, troisième du classement, et qui a l’un des taux de dribbles réussis les plus élevés avec plus de 66%. Outre le PSG et l’OL, on retrouve également Saint-Etienne, Nice, Reims ou encore Angers dans le Top 15. Cette surreprésentation des équipes de Ligue 1 illustre aussi le fait que le championnat de France est le premier des cinq grands championnats en termes de dribbles : un dribble tenté toutes les 2’33’’ (avec un taux de réussite de 57,5%) contre en moyenne une tentative toutes les 2’54’’ dans les autres grandes ligues (avec 59,4% de réussite). La Ligue des talents.