Euro 2024 : la Roumanie fait sensation et écrase totalement l’Ukraine !

L’Euro 2024 a déjà démarré depuis vendredi soir et la première journée de la phase de poules débutait dans le groupe E avec un alléchant duel entre la Roumanie et l’Ukraine. Absente depuis 2016, la Roumanie voulait faire preuve de caractère et essayait de remporter son premier match dans la compétition depuis l’Euro 2000. De son côté, l’Ukraine avait un statut de quart de finaliste de l’Euro 2020 à assumer. Dans l’Allianz Arena de Munich, les Tricolori optaient pour un 4-3-3 avec Florian Nita dans les cages et une charnière composée de Radu Dragusin et Andrei Burca. Marius Marin, Razvan Marin et Nicolae Stanciu composaient l’entrejeu tandis que Dennis Man et Florinel Coman accompagnaient Denis Dragus en pointe. De son côté la Zbirna s’établissait en 4-2-3-1 avec Andriy Lunin dans les buts et Oleksandr Zinchenko comme latéral gauche. Seul en pointe, Artem Dovbyk était soutenu par Viktor Tsygankov, Georgiy Sudakov et Mykhaylo Mudryk.

La rencontre démarrait fort sur l’impulsion des Ukrainiens, Viktor Tsygankov plaçait une première banderille, mais il était contré (7e), puis Florinel Coman répondait d’une frappe lointaine facilement captée par Andriy Lunin (8e). La Zbirna multipliait les initiatives à l’image de Georgiy Sudakov qui tombait sur le gardien adverse (12e) ou Artem Dovbyk dont la frappe s’envolait dans les tribunes (22e). Mais alors qu’on se demandait à quel moment la Roumanie allait craquer, c’est finalement l’Ukraine qui se faisait surprendre. Mykola Matviyenko donnait une mauvaise passe en retrait pour Andriy Lunin qui manquait sa relance. Dennis Man récupérait et trouvait Nicolae Stanciu dont la lourde frappe terminait dans la lucarne gauche du portier du Real Madrid (1-0, 30e).

La Roumanie a fait exploser l’Ukraine

L’Ukraine tentait de réagir via Mykhaylo Mudryk sur la gauche, mais son centre trop puissant vers le second poteau était trop difficile à reprendre pour Taras Stepanenko (37e). La Roumanie était plus tranchante avec une frappe de Dennis Man déviée par Taras Stepanenko qui passait à gauche des buts (38e) avant que Nicolae Stanciu tente un corner rentrant (39e). Sur un centre côté gauche de Myhaylo Mudryk, Radu Dragusin intervenait et se faisait peur en déviant au-dessus de son but (41e). La Roumanie menait à la pause après avoir bien piégé cette formation ukrainienne. En seconde période, on attendait la réaction de l’Ukraine, on a eu plutôt le festival roumain. Servi côté droit, Dennis Man repiquait dans l’axe et se heurtait à Mykola Shaparenko. Răzvan Marin suivait et allait conclure d’une lourde frappe sur la gauche du cadre d’un Andriy Lunin coupable (2-0, 53e).

Ce dernier retardait ensuite l’échéance après une lourde frappe d’Andrei Ratiu vers la droite du but (56e). Ce n’était que de courte durée puisque sur le corner, Dennis Man provoquait et centrait fort devant le but où Denis Drăguş allait enfoncer le clou (3-0, 57e). Totalement désemparée, l’Ukraine avait la tête sous l’eau et n’arrivait pas à réimpulser du rythme. Georgiy Sudakov tentait sa chance en fin de match mais Florin Nita lui bloquait l’accès de la lucarne droite (77e). L’Ukraine allait mieux et sur un coup franc de Mykhaylo Mudryk, Roman Yaremchuk déviait de la tête. Andrei Burcă remettait malencontreusement le ballon vers son but, mais Florin Nita intervenait (80e). Mis à part une frappe de Mykhaylo Mudryk imprécise (84e), l’Ukraine arrivait de moins en moins à faire des différences. Finalement, la Roumanie écrase l’Ukraine et s’impose largement 3-0. Les Tricolori prennent la tête du groupe quand la Zbirna est déjà en grande difficulté.