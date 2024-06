Votre onze des Bleus pour Pays-Bas-France

Dans quelques heures, la bande à Didier Deschamps va affronter les Pays-Bas avec l’objectif de valider sa place en huitième de finale de l’Euro. Pour cette rencontre, le sélectionneur national devrait se passer de Kylian Mbappé et pourrait changer son animation offensive en 4-4-2 avec Marcus Thuram et Antoine Griezmann devant. À moins qu’un 4-3-3 ne soit finalement choisi. Ce jeudi, nous vous avons demandé de concocter votre onze pour cette rencontre déjà décisive. Et vous avez déjà été plus de 10 000 à vous prêter au jeu. 75 % des participants ont choisi une animation en 4-3-3, 14 % en 3-5-2 et 6 % en 4-5-1.

La suite après cette publicité

En synthétisant l’ensemble de vos compositions, on arrive à une équipe homogène composée de Mike Maignan dans les buts, d’une défense à 4 composée de Théo Hernandez, William Saliba, Dayot Upamecano et Jules Koundé. Au milieu de terrain, le trio N’Golo Kanté, Antoine Griezmann et Adrien Rabiot vous a convaincus lors du match face à l’Autriche. Enfin devant, large plébiscite pour Bradley Barcola qui prend la place de Marcus Thuram. Olivier Giroud remplace numériquement Kylian Mbappé tandis qu’à droite, c’est Ousmane Dembélé qui a été choisi malgré un match terne face à l’Autriche.

Pour ce Pays-Bas - France, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. Une victoire de la France 2-1 peut vous rapporter jusqu’à 731€.