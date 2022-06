Alan Pardew quitte déjà le CSKA Sofia après des incidents racistes contre ses joueurs

Le CSKA Sofia a annoncé ce mercredi le départ de son entraîneur Alan Pardew, en poste depuis seulement la fin du mois d’avril. Le technicien anglais qui n’aura donc passé que cinq matches sur le banc du club bulgare, quitte Sofia après que certains de ses propres supporters aient proféré des insultes racistes contre leurs joueurs lors du match face à Botev Plovdiv, le 19 mai dernier. Quatre joueurs noirs du CSKA ont été victimes d’injures racistes et ont reçu des bananes.

« Ce fut un privilège pour moi de faire partie et de servir ce club ! Malheureusement, mon temps ici est terminé ! Les événements avant et après le match avec Botev n'étaient pas acceptables pour moi, pour mon assistant Alex Dyer, ou pour nos joueurs. La raison pour laquelle personne n'a accordé d'interview après la réunion était que nous étions tous très indignés par la situation qui s'était aggravée. Nos joueurs ont décidé de jouer uniquement par loyauté et pour protéger le club. Le petit groupe de supporters racistes organisés qui a essayé de saboter ce match n'est pas ce que je veux diriger et ce qui doit représenter l'équipe. Ce n'est pas une bonne chose pour le CSKA, car un tel club mérite bien plus », a expliqué Pardew qui quitte le CSKA avec son adjoint Alex Dryer, le premier homme noir à avoir occupé un poste d’entraineur au sein du club de la capitale bulgare.