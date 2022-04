Alan Pardew nommé manager du CSKA Sofia

C'est officiel ! Via un communiqué publié ce jeudi, le CSKA Sofia vient de nommer Alan Pardew comme nouveau manager. L’homme de 60 ans revient ainsi à la direction à temps plein pour la première fois en deux ans après avoir quitté le club néerlandais d'à ADO Den Haag en avril 2020. À noter que Pardew, qui a dirigé sept formations anglaises, est déjà le directeur technique du club bulgare depuis novembre 2020.

«Mon objectif est de laisser un héritage au CSKA à l’avenir et ces jeunes entraîneurs qui vont travailler avec nous maintenant, pour pouvoir aider le club dans les années à venir», a notamment déclaré Pardew sur le site Web du club. Il a accepté de prendre en charge le CSKA Sofia jusqu’à la fin de leur campagne actuelle et pour la saison 2022-2023 après le départ de l’entraîneur Stoycho Mladenov. Pardew sera assisté par l’ancien manager de Kilmarnock Alex Dyer, Martin Stoyanov et l’analyste Hristo Zahariev.