Edf : Ibrahima Konaté revient sur la concurrence avec William Saliba

Titulaire en équipe de France avant l’Euro, Ibrahima Konaté a perdu sa place dans le onze de départ de Didier Deschamps durant la compétition, au détriment de William Saliba. Interrogé sur son déclassement dans le Canal Football Club, ce dimanche, le défenseur de Liverpool a indiqué que le joueur d’Arsenal avait mérité sa place dans l’arrière-garde tricolore. Même si cette situation n’est pas la plus idéale pour lui.

La suite après cette publicité

« C’est ça qui a été difficile, d’être titulaire constamment et de ne pas jouer une compétition phare pour laquelle on s’est préparé. Ça a été dur d’un point de vue privé et personnel. Mais maintenant William Saliba c’est un ami, c’est comme un frère pour moi, donc quand il était titulaire, moi, je discutais avec lui et je lui ai dit : "c’est ton moment, prends-le, moi j’ai joué beaucoup de match." La concurrence, il n’y a pas de pitié. Je suis proche de lui. Les performances qu’il a faites à Arsenal ces derniers temps, il le mérite aussi. J’étais heureux pour lui. Je connais les tenants et aboutissants du pourquoi je n’ai pas été titulaire. Je n’avais pas joué les derniers mois, je manquais de rythme, ça se ressentait à l’entraînement. Le coach m’a dit qu’aujourd’hui, il y a mieux que moi à ce poste. Ça a été une grande leçon pour moi. Rien n’est jamais acquis dans la vie. Il faut toujours travailler. Ça m’a donné plus de force et je suis encore plus déterminé. Je suis là pour montrer ce que j’ai toujours fait », a déclaré le joueur formé au FC Sochaux-Montbéliard.