Mercato : le FC Barcelone accélère pour deux recrues

Les mercatos se suivent et se ressemblent pour le FC Barcelone. Il y a un an, les pensionnaires du Camp Nou devaient gérer le départ fracassant de Lionel Messi. La Pulga n'avait pas prolongé son contrat et avait rejoint libre le Paris Saint-Germain. Cet été, les Blaugranas vivent un été tout aussi animé. Les dirigeants se cassent la tête pour essayer de vendre leurs indésirables et récupérer de l'argent permettant de renflouer leurs caisses et recruter.

Le Barça a rassuré le clan Marcos Alonso

Mais cette mission est tout sauf simple. Frenkie de Jong refuse de partir, Memphis Depay a de folles exigences financières et Pierre-Emerick Aubameyang vient de subir une violente agression à son domicile, alors que son avenir se joue. Concernant le Gabonais, Sport explique que les dirigeants du Barça, accompagnés de Xavi, se sont réunis ce mardi afin d'examiner la dernière offre de Chelsea. Dans le même temps, ils vont trancher pour les deux dernières recrues estivales.

Concernant le poste de latéral gauche, Marcos Alonso est la priorité. Ce n'est pas un secret puisque l'Espagnol est courtisé depuis des semaines. Mais les différentes parties n'arrivent pas à finaliser cette opération. Toutefois, AS indique ce mardi que ce dossier est en bonne voie. Joan Laporta a rencontré hier les agents de Marcos Alonso et il leur a assuré que le joueur signerait avant la fin du mercato.

Avantage Meunier à droite ?

Concernant le poste de latéral droit, l'autre priorité de Xavi au niveau du recrutement, le club catalan galère un peu plus. Ciblé depuis longtemps, Juan Foyth est blessé pour 8 à 10 semaines. Le FCB va donc se tourner vers d'autres pistes, d'autant que Villarreal se montrait gourmand pour l'Argentin. Selon Mundo Deportivo, Thomas Meunier (Dortmund), qui s'est déjà entendu avec les Culés, est désormais la cible n°1.

Le Belge veut rejoindre le Barça et se tient prêt pour aller passer sa visite médicale si les deux clubs parviennent à s'entendre. Sergiño Dest pourrait faire le chemin en sens inverse. MD précise ensuite que l'ancien du PSG a indiqué au BVB qu'il voulait partir réaliser son rêve de jouer pour les Barcelonais. Toutefois, Sport nuance en assurant que le Barça doit justement trancher aujourd'hui sur l'identité du latéral droit choisi. Outre Meunier, Hector Bellerín et Hamari Traoré, une piste révélée en exclusivité sur notre site, sont aussi ciblés. Tout ce petit monde devrait être fixé rapidement.