Inter - Naples : les compositions officielles

Retour du football en Italie et choc entre l’Inter et Naples à l’occasion de la 16e journée de Serie A ! Près de deux mois après les succès 3-2 de Naples face à l’Udinese et de l’Inter sur la pelouse de l’Atalanta, les deux équipes se retrouvent à San Siro. Les Interistes sont 4es et ont l’ambition de doubler la Juventus. Mais les Napolitains se déplacent en leader et ont l’occasion, en cas de victoire, de reprendre 8 longueurs d’avance sur leur dauphin, l’AC Milan.

Pour ce match, Simone Inzaghi compte sur un 3-5-2, avec Onana dans le but, protégé par Skriniar, Acerbi et Bastoni. Barella, Çalhanoglu et Mkhitaryan occupent le milieu alors que le duo Dzeko-Lukaku aura fort à faire devant. En face, Luciano Spalletti opte pour un 4-3-3, dans lequel on retrouve un trio Anguissa, Lobotka, Zielinski au milieu et aux avant-postes Osimhen, qui combinera avec Kvaratskhelia et Politano.

Les compositions d’équipes :

Inter : Onana - Skriniar, Acerbi, Bastoni - Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Dzeko, Lukaku

Naples : Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Olivera - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Politano, Osimhen, Kvaratskhelia