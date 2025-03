PSG-Liverpool : les compositions probables

Paris est magique et veut le rester. Ces dernières semaines, la formation chapeautée par Luis Enrique enchaîne les bons résultats et surtout impressionne tout le monde, que ce soit sur la scène française comme en Ligue des champions. Après avoir effacé sans problème l’obstacle brestois lors des barrages, les champions de France vont faire face à l’un des gros morceaux de la compétition : Liverpool. Premiers de la classe lors de la phase de championnat de cette nouvelle C1, les Reds ont longtemps semblé intouchables tout en pratiquant un football attrayant sous les ordres d’Arne Slot, qui a parfaitement su s’installer dans le siège laissé vacant par Jürgen Klopp. Mais le Néerlandais s’attend à une rencontre très disputée face au Paris Saint-Germain, qui jouera cet acte I dans la capitale française.

Pour être les Princes du Parc ce soir, les coéquipiers de Marquinhos auront fort à faire. Mais ils sont en pleine confiance et en réussite. De quoi rassurer Luis Enrique, qui devrait miser sur un 4-3-3. Dans les cages, pas de suspense puisque c’est Gianluigi Donnarumma qui sera titularisé. Devant lui, on retrouvera un quatuor défensif composé, de gauche à droite, de Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos et Achraf Hakimi. Pour remporter la bataille du milieu, "Lucho" devrait se passer de Warren Zaïre-Emery, fraîchement revenu de blessure. C’est a priori un trio Fabian Ruiz, Vitinha et João Neves qui devrait débuter la rencontre face au club de la Mersey.

Duel à distance entre Dembélé et Salah

Devant, l’Asturien devrait faire confiance à Ousmane Dembélé, aligné en pointe. Ce dernier est d’ailleurs le joueur le plus redouté côté parisien par les Anglais. Pour le soutenir, Bradley Barcola (et non "Brocoli" comme l’a appelé un fan des Reds), à gauche, et Désiré Doué, à droite, tiennent la corde. Mais il ne faut pas écarter l’option Khvicha Kvaratskhelia. Arrivé lors du dernier mercato d’hiver, le Géorgien, désiré par Luis Enrique, aura son mot à dire. En face, Arne Slot devrait opter pour un 4-2-3-1. Pour garder les buts, il s’appuiera sur l’expérimenté Alisson Becker. La défense, elle, sera composée d’Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté et Trent Alexander-Arnold. Tous auront fort à faire pour museler les attaquants parisiens.

Au milieu de terrain, la paire Alexis Mac Allister-Ryan Gravenberch sera à la baguette. Devant, Luis Diaz, Dominik Szoboszlai et l’inarrêtable Mohamed Salah seront associés. L’Égyptien est particulièrement craint par le PSG, qui sait qu’il est capable de tout alors qu’il a déjà marqué 30 buts et délivré 22 assists en 39 matches toutes compétitions confondues cette saison. Des chiffres qui donnent le tournis. Salah, qui est actuellement le favori dans la course au Ballon d’Or 2025, sait qu’il devra sortir le grand jeu ce soir, lui qui aura pour mission d’épauler Diogo Jota, aligné en pointe, afin de percer le verrou francilien et trouver le chemin des filets lors de ce premier acte dans la capitale française. Un choc des Titans qui promet !