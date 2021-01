Tottenham aurait pris sa décision pour Gareth Bale

La suite après cette publicité

Le retour de Gareth Bale à Tottenham avait suscité une certaine effervescence chez les supporters des Spurs. Placardisé au Real Madrid, l'ailier gallois espérait renaître de ses cendres dans un pays qui lui a permis de tutoyer les sommets. Malheureusement quelques mois plus tard, le come-back de l'international gallois ressemble à un fiasco. Onze petites apparitions pour trois buts marqués.

José Mourinho s'attendait sûrement à autre chose en voyant débarquer l'intéressé au Tottenham Hotspur Stadium. Mais voilà, ses problèmes physiques récurrents plombent clairement son ascension, et le manager portugais commence à perdre patience. Prêté jusqu'en juin prochain par le Real Madrid, Gareth Bale pensait pourtant que son retour à Londres lui offrirait la possibilité de relancer une carrière moribonde depuis plusieurs semaines.

José Mourinho ne croit plus en Gareth Bale

Le constat demeure jusqu'ici sans appel et Tottenham n'a apparemment pas tardé pour trancher sur le cas du joueur madrilène. Selon les informations de Sport, les Spurs ne conserveront pas le principal protagoniste au-delà du 30 juin prochain. Un ultime camouflet pour l'ailier gallois blessé au mollet depuis la rencontre de Carabao Cup face à Stoke City (3-1). Sa troisième blessure depuis son arrivée au sein du club londonien. « Le seul problème pour lui, c'est de trouver une dynamique et une confiance pour enchaîner les matchs sans aucune appréhension, sans souvenir de son passé récent où sa condition n'était pas optimale et où il avait peur, » analysait lucide José Mourinho récemment.

Mais le technicien lusitanien semble avoir perdu patience, surtout que le duo Son-Kane continue de martyriser les défenses de Premier League. On se dirige donc bien vers un retour à la case départ pour Gareth Bale. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec la Casa Blanca, l'ailier droit s'apprête à achever son passage à Madrid dans l'anonymat. À moins qu'un ultime sursaut d'orgueil avant la fin de son prêt à Tottenham ne redistribue les cartes pour son avenir...