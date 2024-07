Euro 2024 : pourquoi n’y-a-t-il pas de match pour la 3e place ?

Contrairement à la Copa América, à la Coupe d’Afrique des Nations ou même à la Coupe du monde, il n’y a pas de match pour la troisième place à l’Euro. Et il y a une explication à cela. Dans un rapport de l’UEFA, publié par Bild, le match pour déterminer l’équipe qui arrive sur la dernière marche du podium de cette compétition n’existe plus « depuis que le format a été changé de 1980 à 1984, car le match était jugé peu attrayant.»

«Le match pour la troisième place a été jugé peu emballant et ne fait depuis plus partie de l’EURO. Il n’est pas prévu de refaire un tel match», explique l’instance du football européen. La Tchécoslovaquie a remporté le dernier match pour la troisième de l’histoire de l’Euro, en 1980, face à l’Italie (1-1, 9 t.a.b. 8). Pour cette édition 2024, l’équipe de France, défaite (2-1) par l’Espagne en demi-finale, et les Pays-Bas, tombés face à l’Angleterre, sur le même score, auraient pu s’affronter durant ce match. C’est raté.