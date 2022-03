Éliminatoires CdM 2022, Rép. Tchèque : Patrik Schick forfait pour les barrages

C'est un énorme coup dur que doit encaisser la République Tchèque. La Fédération tchèque de football a annoncé ce lundi le forfait de Patrik Schick (26 ans) pour la demi-finale des barrages de la Coupe du monde 2022, prévu jeudi en Suède. L'attaquant du Bayer Leverkusen ne sera pas suffisamment remis d'une déchirure au mollet gauche contractée le 18 février dernier pour ce match décisif.

La suite après cette publicité

«Il a repris l'entraînement il y a une semaine, mais s'apprête seulement à reprendre l'entraînement collectif avec l'équipe. C'est une grosse perte pour nous», a de son côté commenté le sélectionneur de la République Tchèque, Jaroslav Silhavy. À noter que le gardien Jiří Pavlenka (29 ans, Werder Brême) a lui aussi dû renoncer à cette rencontre, et que Milan Heča (31 ans, Sparta Prague) et Václav Jurečka (27 ans, 1. FC Slovácko) ont été appelés en renfort.

🆕🚨 Patrik Schick and Jiří Pavlenka will miss the upcoming World Cup playoff due to injuries and they won't join the national team. @ACSparta_EN keeper Milan Heča and @1_FCS forward Václav Jurečka were additionally called up to the squad ahead of the match against Sweden. pic.twitter.com/qlFmoTJW3E