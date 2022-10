Liga : malgré l'absence de Karim Benzema, le Real Madrid ne tremble pas face à Getafe

Malgré les absences de Karim Benzema et Thibaut Courtois, le Real Madrid n'est pas resté fébrile face à son rival local de Getafe (0-1) samedi soir, au Coliseum Alfonso Pérez, dans le cadre de la 8ème journée de Liga. Une rencontre largement dominée par le Real qui continue de mettre la pression sur le Barça, à une semaine du Clasico. Pour cette rencontre, qui a lieu trois jours avant un déplacement à Varsovie pour affronter le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions, l'entraîneur Carlo Ancelotti a aligné une ligne d'attaque composée de Federico Valverde, Rodrygo et Vinicius Jr. À noter également les titularisations d'Edouardo Camavinga à la place de Toni Kroos pour compléter le trio central aux côtés de Luka Modric et Aurélien Tchouaméni.

La première période a débuté sur les chapeaux de roue pour les Merengues. Sur le deuxième corner de la rencontre, Luka Modric a parfaitement déposé le ballon sur la tête d'Eder Militão au premier poteau qui est venu ouvrir le score pour les visiteurs (3e). Bien déterminée à se mettre à l'abri rapidement, la Casa Blanca s'est procurée rapidement deux nouvelles occasions franches : d'abord avec Dani Carvajal, sur un très bon service de Vinicius, qui a vu sa reprise s'envoler au-dessus des cages (7e) de Getafe, puis avec Federico Valverde trop court pour reprendre la nouvelle tentative de centre du Brésilien (10e). Malgré une belle opportunité de Getafe dans le sillage de Borja Mayoral sur un très bon centre d'Angileri (22e), c'est bien le Real Madrid qui se montre efficace et dangereux dans le premier acte. Après une belle action collective, Carvajal a trouvé Rodrygo dans la profondeur sur l'aile droite qui a trouvé Valverde au centre mais le tir de l'Uruguayen est largement passé au-dessus des cages (37e). Quelques secondes plus tard, le gardien David Soria a réalisé sa première grosse parade sur une nouvelle séquence rapide des Merengues ponctuée par une tête de Rodrygo (39e). Peu avant la pause, Vinicius croyait avoir provoqué un penalty avant que l'arbitre Monsieur Mateu Lahoz se ravise grâce à la VAR qui a montré que le ballon était précédemment sorti (42e). A la mi-temps, le Real Madrid affichait 63% de possession avec un total de huit tirs tentés, mais seulement deux cadrés.

Rodrygo croyait au break

La seconde mi-temps a repris sur un rythme toujours aussi intense. Les Madrilènes se sont procurés une triple occasion : Rodrygo, Tchouaméni puis Modric ont tenté leur chance successivement mais David Soria veillait encore au pas (48e). Mais Getafe avait de la ressource et du répondant : Andriy Lunin a fait son premier arrêt de la rencontre sur une frappe lointaine de Carles Alena (49e). Sur le corner suivant, le milieu voit son tir contré par la défense du Real : Domingos Duarte rodait pour retenter sa chance, mais sa frappe est passée à côté du cadre (50e). Lancé en profondeur par Valverde, Rodrygo a parfaitement conclu son face-à-face. Croyant avoir fait le break, le Brésilien est finalement signalé hors-jeu par l'arbitre (58e). Le rythme de la rencontre a par la suite diminué entre une équipe du Real motivée à faire tourner le ballon en attendant la brèche et une défense de Getafe bien regroupée et prête à jouer rapidement les contres. Sur une frappe lointaine de Valverde, le gardien de Getafe a bien repoussé le ballon en deux temps pour la capter sans souci (76e). Pas d'autre étincelle jusqu'au coup de sifflet final, le Real Madrid a assuré le minimum vital avec la manière ce samedi soir : les Azulones peuvent nourrir de regret et accusent un manque de réalisme devant le dernier geste sur leurs phases offensives intéressantes.

Au classement, le Real Madrid prend provisoirement la tête de la Liga avant la rencontre de Barcelone contre le Celta Vigo, dimanche soir, tandis que Getafe perd une place et se retrouve désormais à la 16ème position. Le weekend prochain, les hommes d'Ancelotti accueilleront les Blaugrana à Bernabeu pour le Clasico. Getafe affrontera un autre voisin madrilène, face au Rayo Vallecano.