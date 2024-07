Coup de théâtre aux Girondins de Bordeaux !

La saga bordelaise nous offre un nouveau rebondissement exceptionnel ! Auditionné par la DNCG puis relégué administrativement en National 1 le 9 juillet dernier, le club au scapulaire pensait se sortir de ce guêpier (comme l’an dernier) en faisant appel. Car cette fois, Gérard Lopez était en négociations avec le groupe américain Fenway Sports Group. Un groupe propriétaire de Liverpool et des Boston Red Sox (baseball). Le même jour, FSG officialisait d’ailleurs les négociations avec les Marine et Blanc. Mais l’espoir d’un sauvetage s’est brutalement transformé en noyade annoncée une semaine plus tard, lorsque le club annonçait que FSG se retirait de la table des négociations.

La suite après cette publicité

Une terrible nouvelle que Lopez avait expliqué lors d’une interview accordée à l’AFP. «D’abord, les coûts de fonctionnement du club et surtout du stade, entre le loyer annuel et les arriérés. Puis le deuxième aspect, le plus catastrophique pour nous : la non-décision sur les droits TV. Le foot français vient de prendre une claque et nous, on est en première ligne, car en termes de timing, on était en négociations avec des gens pour qui c’était important. Donc FSG s’est retiré.» Dans ce même entretien, le boss des Girondins avait également confirmé les tristes scenarii auxquels le FCGB faisait face, à savoir la « liquidation et la disparition du club » ou alors un coup à la Strasbourg.

À lire

Bordeaux : le maire Pierre Hurmic confirme le retour de Fenway

Un miracle

Repartir au plus bas, sans statut pro, pour renaître de ses cendres : une option pensée par Lopez qui planifiait ces derniers jours un redémarrage, non pas en National 1, mais en National 2. Un plan (toujours avec Lopez aux commandes) qui a fait grincer pas mal de dents, dont celles de la sphère politique bordelaise. Faut-il y voir un signe ? Sud-Ouest lâche un énorme scoop cet après-midi en annonçant que FSG est revenu à la table des négociations ces dernières heures !

La suite après cette publicité

Une énorme nouvelle pour Bordeaux qui doit passer demain devant la DNCG en appel. FSG a-t-il été convaincu par les politiques locaux ? Est-ce une manœuvre de dernière minute des Américains pour faire baisser le prix de vente ? Nul ne sait encore ce qui a provoqué ce petit miracle. Toujours est-il qu’une réunion a eu lieu ce lundi matin à la Métropole. Une réunion qui portait sur le loyer du Matmut Atlantique (4,7 M€/an) et la dette des Girondins (20 M€), deux sujets sensibles pour FSG. Pour le moment, aucune des parties prenantes n’a souhaité faire de commentaire, mais un miracle est peut-être en train de se produire à Bordeaux.