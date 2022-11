Uruguay, CdM : Ronald Araújo reçoit le feu vert du Barça

En voilà une bonne nouvelle pour l'Uruguay et le FC Barcelone. Pressenti pour être forfait pour la Coupe du Monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre), le défenseur Ronald Araújo pourrait finalement bien être présent. La direction et le staff des Blaugrana auraient donné son autorisation pour qu'il puisse s'envoler avec sa sélection à Doha. Le joueur de 23 ans va poursuivre sa convalescence avec un préparateur du Barça dans les prochains jours, avant d'être vraisemblablement appelé par le sélectionneur Diego Alonso qui a répété en conférence de presse vouloir coûte que coûte sélectionner le défenseur de Barcelone, si ce dernier était apte à jouer. Une information confirmée par le journaliste et suiveur du club catalan Gerard Romero.

Blessé à l'adducteur de la jambe droite, le défenseur avait été opéré avec succès par le Dr Lasse Lempainen, sous la supervision de Ricard Pruna, chef des services médicaux du FC Barcelone, à la fin du mois de septembre. Il n'a disputé qu'un match depuis le 17 septembre dernier, lors de la 6ème journée de Liga contre Elche. Pour rappel, l'Uruguay affrontera le Portugal, le Ghana et la Corée du Sud dans le groupe H et fera son entrée dans le tournoi contre les joueurs de Paulo Bento, le 24 novembre prochain au Education City Stadium, à Al Rayyan.