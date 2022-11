EdF : Lucas Hernandez réagit à la concurrence avec son frère

Titulaire à gauche en 2018 et en 2021 à la Coupe du monde puis à l'Euro, Lucas Hernandez aura cette fois la possibilité de jouer en plus de cela en tant que défenseur central. À gauche, il aura pour principal concurrent son frère, Theo, qui a intégré les Bleus il y a un peu plus d'un an. Pour l'aîné des deux, c'est surtout un honneur de faire un grand tournoi international avec son petit frère. Présent en conférence de presse ce vendredi, 4 jours avant le premier match contre l'Australie, Lucas Hernandez révèle même qu'il serait encore plus fier de voir Theo être titulaire.

«Être en concurrence avec mon frère, c’est une fierté. Être en Coupe du monde avec son frère, déjà c’est incroyable. Si c’est à lui ou à moi, on sera fier et content. Je serai même plus content de voir mon frère disputer une Coupe du monde. Ce ne sont que des sentiments de fierté. Avec l’absence de Ngie (Kanté) et Paul (Pogba), on a des cadres pour l'équipe de France, moi je suis plus réservé. Je ne prends pas la parole, je parle sur le terrain, essayer que mes coéquipiers me suivent.» Du haut de ses 32 sélections, le Bavarois a l'avantage d'être un peu plus expérimenté.