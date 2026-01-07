Tottenham ne lâche pas Mathys Tel

Cet hiver, Mathys Tel (20 ans) voit de nouveau son nom cité sur le marché des transferts. Il faut dire que le Français, qui a été écarté puis finalement intégré à la liste de Tottenham en Champions League, a été approché par l’AS Roma. Ce mardi en conférence de presse, son entraîneur, Thomas Frank, en a dit plus sur le cas de son attaquant, auteur de 2 buts en 17 apparitions toutes compétitions confondues cette saison avec les Spurs. Visiblement, il compte sur lui.

« Je pense qu’il est assez juste de dire que nous manquons peut-être un peu d’options offensives. Je pense que c’est normal, personne ne s’est vraiment imposé au poste de titulaire à gauche, donc c’est tout à fait ouvert. Mathys a réalisé une bonne performance. Il a fait de belles actions et s’est bien placé. Voyons ce qui se passera contre Bournemouth, mais il s’agit aussi de trouver le juste équilibre en donnant confiance à certains joueurs pour une série de matchs, afin qu’ils puissent peut-être retrouver un peu de rythme et améliorer leur niveau de performance. Ensuite, il faut analyser l’approche tactique des adversaires, trouver les joueurs adaptés et obtenir le bon équilibre au sein de l’équipe, mais Matty était globalement positif. »