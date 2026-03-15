Liverpool nage en plein cauchemar après le match nul contre Tottenham

Les Reds nagent-ils en plein doute ces dernières semaines ? La question commence sérieusement à naviguer outre-Manche, et ce, notamment après leur récent match nul face à Tottenham ce dimanche lors de la 30e journée de championnat (1-1). Cumulé au revers face à Wolverhampton la semaine passée (2-1), ce nouveau coup de mou semble laisser les hommes d’Arne Slot dans une impasse, toujours assombri par le retour au score de leurs adversaires en fin de match. Car oui, durant cette fin d’après-midi, les locaux ont vu les Spurs égaliser en toute fin de rencontre (90e). Ce qui laisse un paquet de regret pour le collectif, et particulièrement pour le buteur du jour : Dominick Szoboszlai (25 ans). Présent au micro de Sky Sports après la rencontre, le Hongrois a notifié l’instabilité des hommes en rouges, assez frustré par cette déconvenue.

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« Oui, c’est une énorme déception. Je ne sais pas ce qui s’est passé pour être honnête, je n’ai vraiment rien à dire. Encore une fois, à la dernière minute, je ne sais pas combien de fois cela s’est déjà produit au cours de la saison. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Il faut que nous nous réveillions, parce que si nous nous punissons comme ça, nous devrions être heureux de jouer la Conference League ». Puis, il a poursuivi plus positivement : « je pense que nous avons très bien joué en première période. Nous avons contrôlé l’ensemble du match, je suppose qu’ils n’ont pratiquement pas créé d’occasions, peut-être qu’ils ont marqué une ou deux têtes. En seconde période, je ne sais pas, nous ne faisons tout simplement pas les mêmes choses qu’en première période » a-t-il déclaré, sans trouver de mots plus doux.

L’objectif de la Ligue des Champions s’envole petit à petit

Loin de ses rivaux présents sur le podium - Arsenal (70 points), Manchester City (61 points), Manchester United (54 points) - avec seulement 49 points, les Reds semble se mettre dos à dos avec la frustration, qui commence petit à petit à se faire ressentir. Cette nouvelle contre-performance pour l’actuel cinquième du championnat, qui a d’ailleurs été jugée froidement par Arne Slot en conférence de presse, de son côté, en grand danger pour accrocher les places européennes avec son groupe, le laisse ainsi sans réels espoirs. « Frustré. Chaque fois que ça arrive à la dernière minute, c’est une énorme frustration. Combien de fois faut-il que ça arrive ? Et ça s’est reproduit aujourd’hui. Cette fois-ci, ce n’était pas une surprise totale – les 15-20 dernières minutes du jeu étaient la partie la plus égale du jeu ».

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« Comme j’ai l’habitude de cette saison, nous n’avons pas pu marquer à partir des chances que nous avons eues, puis nous avons concédé un but à la dernière minute. Je pense que la façon dont ils ont marqué ce but n’était pas la première fois qu’ils menaçaient comme ça. C’est arrivé deux minutes avant la mi-temps. J’ai de 12 à 13 joueurs capables d’apporter de bonnes performances. Rio (Ngumoha) s’en sort si bien qu’il est logique de le faire jouer. Si vous ne sentez pas la frustration après avoir lâché des points à la maison contre Tottenham, qui est en mauvaise forme, ce n’est pas bon » a-t-il conclu face à la presse. La semaine prochaine, contre Brighton (13h30), il va falloir sortir les armes, et cela passe donc par un résultat positif contre Galatasaray en huitièmes de finale retour de Ligue des Champions… Le destin est entre leurs mains, et leurs pieds.