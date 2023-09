Qualifs CAN 2023 : le Nigéria déroule face à Sao-Tomé-et-Principe, le Togo renverse le Cap-Vert

Suite des éliminatoires de la CAN 2023. Leader incontesté du groupe A avec 12 points et d’ores et déjà qualifié, le Nigéria affrontait Sao-Tomé-et-Principe, avant-dernier du groupe avec un petit point au compteur. À domicile, les Super Eagles l’ont tranquillement emporté. Victor Osimhen a été le premier de la partie à faire trembler les filets (1-0, 13e) avant que Ademola Lookman ne double la mise avant la demi-heure de jeu (2-0, 27e). Au retour des vestiaires, Taiwo Awoniyi et Samuel Chukwueze sont venus ajouter leur pierre à l’édifice avant que le buteur du Napoli ne s’offre un triplé. Avec ce large succès (6-0), le Nigéria consolide sa première place.

En parallèle, le Togo, troisième du groupe C et déjà éliminé, croisait le fer avec le Cap-Vert, solidement installé à la seconde place de sa poule. Devant leur public au Stade de Kégué à Lomé, les Eperviers ont été cueillis à froid d’entrée de jeu avec l’ouverture du score de Kévin (0-1, 4e). Après le premier quart d’heure de jeu, Benchimol est venu offrir le break aux siens (0-2, 20e). Avant la mi-temps, le Togo est parvenu à réduire le score sur penalty par l’intermédiaire de Kévin Denkey (1-2, 40e) avant de renverser totalement la rencontre au retour des vestiaires. L’attaquant du Cercles Bruges s’est offert un doublé pour permettre aux siens d’égaliser (2-2, 78e) avant qu’Abdou Ouattara n’offre la victoire aux siens (3-2, 88e).